"I sada će meni netko, u vrijeme i jeku Pridea koji dolazi u Srbiju, reći: 'Jao, dušo moja, pa kako da objasnim svom sinu zašto se dva muškarca vole?' Gospođo, kako ćete sinu objasniti zašto su se dva muškarca zaklala nožem? Kako ćete mu objasniti da je ovaj (Šešelj) protjerivao vojvođanske Hrvate iz njihovih kuća? Kako ćete mu objasniti da ljudi koji su spaljivali žive ljude, starce i djecu, održavaju promocije knjiga u prostorijama SPC-a? Kako ćete im objasniti da su od 167 haških optuženika svi religiozni, dobri ljudi? Nema nijednog ateista, agnostika, zbunjenog čovjeka ili nekoga tko preispituje samoga sebe. Kako ćete im to objasniti? Ali ne, vi imate problem objasniti zašto se neki ljudi vole. Pa hajdemo prvo objasniti zašto je ovaj čovjek toliko pun mržnje. Zašto mu smeta netko tko je drukčiji", pita Mihaljević.