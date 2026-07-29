Sporna poruka
VIDEO / Plakat Šešelja i dalje u središtu Novog Sada, iako je naloženo njegovo uklanjanje: "Ruglo i sramota, on je osuđeni ratni zločinac"
Veliki plakat s likom Vojislava Šešelja već godinama stoji u središtu Novog Sada, nasuprot zgrade Pokrajinske vlade, a posebno je sporan zbog poruke da "u Srebrenici nije bilo genocida".
Prošle godine inspekcija je naložila njegovo uklanjanje, no ono nikada nije provedeno. U međuvremenu su se, na Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, u gradu pojavili i plakati Srpske radikalne stranke posvećeni Ratku Mladiću – jedan takav bio je postavljen i pokraj Šešeljeva panoa.
Plakat posvećen Ratku Mladiću uklonjen je, no Šešeljev i dalje izaziva polemike u javnosti, koja nije dobila objašnjenje zašto do danas nije uklonjen.
Predsjednik gradskog odbora i zamjenik gradonačelnika Đurađ Jakšić rekao je za portal 021 da je Srpska radikalna stranka zakupila reklamni prostor na zgradi te da je gradska inspekcija o tome obaviještena, kao i da je sve učinjeno u skladu s propisima.
Ova se tema ponovno pojavila u javnosti zahvaljujući novinaru Igoru Mihaljeviću, koji smatra da je Šešeljev plakat "nedopustiv, ruglo i sramota".
"Iako nisam pravnik, duboko sam uvjeren da je ovo ilegalno i nemoralno, jer je riječ o osuđenom ratnom zločincu. Mislio sam da smo se svi dogovorili u demokratskom parlamentarnom društvu da, ako ste osuđeni za ratne zločine, ako ste u Vojvodini provodili etničko čišćenje, vama nije mjesto na nekim funkcijama u našem javnom životu, a jednako vam nije mjesto ni na svim položajima i funkcijama na kojima vas možemo nekome preporučiti", ocjenjuje Mihaljević.
Dodaje da je Šešelj "slobodan čovjek kada odsluži kaznu, može privatno raditi neke stvari, 99 posto onoga što svi mi možemo, međutim, neka građanska prava i slobode po definiciji su mu uskraćeni zbog monstruoznosti i težine zločina koje je počinio tijekom svog života".
"Velika Srbija, klanje i pljačkanje"
Također smatra da taj plakat nikada nećemo vidjeti uklonjen, kao što "nikada nećemo doznati tko je ubio 16 ljudi na novosadskom željezničkom kolodvoru i zašto je Teodora ostala bez nogu".
Ističe da je Šešelj "isti kao predsjednik (Aleksandar Vučić), to je ista politika, ista ideologija i iste vrijednosti iz 1990-ih".
"Velika Srbija, klanje i pljačkanje, a ovo služi da predsjednik izgleda kao dobar momak", smatra Mihaljević.
Dodaje i da je cijela stvar urbanistički, estetski i etički "nakazna i nezakonita".
"I sada će meni netko, u vrijeme i jeku Pridea koji dolazi u Srbiju, reći: 'Jao, dušo moja, pa kako da objasnim svom sinu zašto se dva muškarca vole?' Gospođo, kako ćete sinu objasniti zašto su se dva muškarca zaklala nožem? Kako ćete mu objasniti da je ovaj (Šešelj) protjerivao vojvođanske Hrvate iz njihovih kuća? Kako ćete mu objasniti da ljudi koji su spaljivali žive ljude, starce i djecu, održavaju promocije knjiga u prostorijama SPC-a? Kako ćete im objasniti da su od 167 haških optuženika svi religiozni, dobri ljudi? Nema nijednog ateista, agnostika, zbunjenog čovjeka ili nekoga tko preispituje samoga sebe. Kako ćete im to objasniti? Ali ne, vi imate problem objasniti zašto se neki ljudi vole. Pa hajdemo prvo objasniti zašto je ovaj čovjek toliko pun mržnje. Zašto mu smeta netko tko je drukčiji", pita Mihaljević.
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