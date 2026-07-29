Grad za N1 otkrio zašto je postavio toliko stupića u zagrebačkom kvartu

Stalni sudski vještak Goran Husinec ocijenio je da raspored dijela stupića nema smisla, dekan Fakulteta prometnih znanosti Marko Šoštarić smatra da bi mogli služiti dodatnom usmjeravanju vozača pri ulasku u kružno raskrižje i sprječavanju nepropisnog parkiranja, dok je prometni stručnjak Željko Ševrović istaknuo da se ovakva rješenja koriste kako bi se vozače fizički usmjerilo na pravilno kretanje kroz raskrižje i spriječili opasni manevri.