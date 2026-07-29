povećanje sigurnosti
Grad za N1 otkrio zašto je postavio toliko stupića u zagrebačkom kvartu
Grad Zagreb se oglasio o zaštitnim stupićima postavljenima na kružnom toku u zagrebačkom Borovju, poručivši da je njihova svrha povećanje sigurnosti prometa zbog učestalih opasnih manevara vozača na tom prilazu raskrižju.
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Nakon što je čitatelj N1info.hr poslao fotografije kružnog toka na križanju Ulice grada Chicaga i Miševečke ulice u zagrebačkom Borovju, postavilo se pitanje čemu služi veći broj zaštitnih stupića na toj lokaciji te zbog čega su na pojedinim dijelovima postavljeni u tako velikom broju.
Podsjetimo, fotografije smo pokazali prometnim stručnjacima kako bismo provjerili postoji li prometno opravdanje za takvo rješenje.
Stalni sudski vještak Goran Husinec ocijenio je da raspored dijela stupića nema smisla, dekan Fakulteta prometnih znanosti Marko Šoštarić smatra da bi mogli služiti dodatnom usmjeravanju vozača pri ulasku u kružno raskrižje i sprječavanju nepropisnog parkiranja, dok je prometni stručnjak Željko Ševrović istaknuo da se ovakva rješenja koriste kako bi se vozače fizički usmjerilo na pravilno kretanje kroz raskrižje i spriječili opasni manevri.
Grad: Vozači su 'sjekli' kružni tok, a pojedini su čak obilazili središnji otok s pogrešne strane
Nakon objave članka o svemu se očitovao i Grad Zagreb.
"Naime, pokazalo se da su se vozila tim prilazom često kretala prevelikom brzinom, vozači su 'sjekli' kružni tok, a pojedini su čak obilazili središnji otok s pogrešne strane.
Zaštitni stupići postavljeni su kako bi se vozače fizički usmjerilo na pravilno kretanje kroz raskrižje, povećala sigurnost svih sudionika u prometu te spriječili opasni prometni prekršaji."
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