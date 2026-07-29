Uhvaćen u krađi u Importanneu, napao zaštitara i prolaznike pa ugrizao policajca

Iz policije navode da se incident dogodio oko 17:50 sati, kad je nepoznati počinitelj ukrao je artikle iz trgovine, a primijetio ga je 40-godišnji zaštitar koji ga je pokušao zaustaviti i zatražio da ukradeno vrati. On je to odbio te je napao zaštitara, udarivši ga u glavu i tijelo nakon čega je izašao iz trgovine kako bi pobjegao.