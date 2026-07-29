drama u zagrebu
Uhvaćen u krađi u Importanneu, napao zaštitara i prolaznike pa ugrizao policajca
Muškarac pod utjecajem alkohola jučer je napao je zaštitara, dvojicu prolaznika i policajca, nakon što je ukrao artikle iz trgovine u Importanne Centru, izvijestila je zagrebačka policija.
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Iz policije navode da se incident dogodio oko 17:50 sati, kad je nepoznati počinitelj ukrao je artikle iz trgovine, a primijetio ga je 40-godišnji zaštitar koji ga je pokušao zaustaviti i zatražio da ukradeno vrati. On je to odbio te je napao zaštitara, udarivši ga u glavu i tijelo nakon čega je izašao iz trgovine kako bi pobjegao.
Potom je napao dvojicu prolaznika, 23-godišnjaka i 26-godišnjaka, koji su se zatekli na mjestu događaja. Nakon što je policija stigla na mjesto događaja, muškarac je udario jednog od policijskih službenika te ga nekoliko puta ugrizao.
"Obzirom da je počinitelj pružao aktivni otpor, uz pomoć kolega koji su također došli uspjeli su svladati nasilnog muškarca te su ga uporabom sredstava prisile - tjelesne snage i sredstava za vezivanje uhitili i priveli u službene prostorije na kriminalističko istraživanje", priopćila je policija.
Utvrđeno je da se radi o 26-godišnjaku te da je pod utjecajem od 1,34 g/kg alkohola u organizmu. U događaju je ozlijeđen jedan policijski službenik te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.
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