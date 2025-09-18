Oglas

Deveti paket mjera

Ivanković: Bilo bi dobro da hrvatska delegacija vidi kako Japanci upravljaju otpadom i da to znanje prenesu u Hrvatsku

author
N1 Info
|
18. ruj. 2025. 11:10

Nakon što je Vlada donijela novi paket mjera Andrej Plenković je sa svojim ministrima, ali i velikim gospodarskim izaslanstvom, otišao u Japan. Tamo će boraviti u Tokiju, sresti se s premijerom i prijestolonasljednikom, a nakon toga otići u Osaku gdje će posjetiti EXPO 2025. O tome je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića govorio politički ekonomist i urednik portala ideje.hr Željko Ivanković.

Oglas

Teme
N1TV Novi dan VIDEO video Željko Ivanković

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ