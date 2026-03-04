Oglas

UBRZANJE INFLACIJE

Lalovac: Pozivam Vladu da ponovno uvede porez na ekstraprofit! Prijeti nam kriza

author
N1 Info
|
04. ožu. 2026. 14:38

Predsjednik saborskog Odbora za financije i bivši ministar financija Boris Lalovac (SDP) u Novom danu Hrvoja Krešića komentirao je utjecaj krize na Bliskom istoku na hrvatsko gospodarstvo, mogućnost rasplamsavanja inflacije i što bi Vlada trebala poduzeti da zaštiti standard hrvatskih građana.

