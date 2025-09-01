MOST-ov zastupnik
Marin Miletić: Grozim se Nine Obuljen Koržinek
N1 Hrvatska
|
01. ruj. 2025. 13:57
| Novi dan
|
0komentara
Saborski zastupnik MOST-a Marin Miletić gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o svojim ambicijama, viziji MOST-a, zašto se isključuje suradnju s HDZ-om i što misli o aktualnim događajima.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas