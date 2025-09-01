Oglas

MOST-ov zastupnik

Marin Miletić: Grozim se Nine Obuljen Koržinek

author
N1 Hrvatska
|
01. ruj. 2025. 13:57

Saborski zastupnik MOST-a Marin Miletić gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o svojim ambicijama, viziji MOST-a, zašto se isključuje suradnju s HDZ-om i što misli o aktualnim događajima.

Oglas

Teme
Marin Miletić N1 TV Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ