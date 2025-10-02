uvođenje zdravstvenog odgoja
Martinović: Smiješno mi je da Crkva priča kako se gura ideologija
Nina Kljenak
02. lis. 2025. 14:40
| Novi dan
0komentara
Danijel Martinović iz udruge Dugine obitelji gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o najavi uvođenja zdravstvenog odgoja kao izvannastavne aktivnosti u zagrebačke osnovne i srednje škole, kao i kritikama i porukama s Kaptola koje su uslijedile nakon najave.
