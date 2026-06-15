vanjskopolitička analitičarka
Mirjana Rakić o sporazumu o miru: Najveća nepoznanica je - Netanyahu
Gošća naše Hanan Nanić u Novom danu bila je Mirjana Rakić, novinarka i vanjskopolitička analitičarka. Razgovarali su o Bliskom istoku, Izraelu, Libanonu i najavi memoranduma o sporazumu za trajni mir između SAD-a i Irana.
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