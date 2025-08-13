Oglas

NEZAVIDNA SITUACIJA

Pantelić: Nitko ne želi biti u koži Zelenskog

author
Nina Kljenak
|
13. kol. 2025. 11:57

Željko Pantelić, novinar i vanjskopolitički analitičar koji živi i radi u Rimu, gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o nadolazećem susretu između Trumpa i Putina koji će se održati na Aljasci, kao i o ulozi i budućnosti Europske unije. "Odlučuje se o Europi, a Europa nije za stolom. Ovim susretom priča o ruskoj izolaciji pada u vodu", napominje, između ostalog, Pantelić.

