Priča o Hrvatu koji je obišao svijet i skupio 50.000 potpisa: "O ovome se može snimati film"

Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Viktor Šimunić, gradonačelnik Oroslavlja. Razgovarali su o, danas pomalo zaboravljenom, pustolovu i putniku iz Zagorja, Josipu Francu Mikulecu, koji je u prva dva desetljeća 20. stoljeća proputovao svijetom i skupio preko 50.000 potpisa od slavnih i običnih ljudi.

