Puhovski: Thompson ugrožava i Plenkovića i Crkvu. Ali, Plenković to jako dobro zna, Crkva ne

30. pro. 2025. 10:23

Politički istup Marka Perkovića Thompsona na prošlosubotnjem koncertu u zagrebačkoj Areni, odakle je pozvao na smjenu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića "na redovnim ili izvanrednim izborima" i Tomaševićevu reakciju na to u Novom danu je s Ninom Kljenak analizirao politički analitičar Žarko Puhovski.

