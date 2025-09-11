Oglas

"NE ŽELIM JAVNU POLEMIKU"

Radić: Nije normalno da se za film Jakova Sedlara ne daje praktički ništa, a podupire se "Mirotvorac"

author
N1 Hrvatska
|
11. ruj. 2025. 14:26

Predsjednik DOMiNO-a Mario Radić u Novom danu s Ninom Kljenak govorio je o padu popularnosti njegove stranke, ali i njegove bivše stranke - Domovinskog pokreta.

Oglas

Teme
Mario Radić N1 TV N1 Zagreb Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ