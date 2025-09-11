"NE ŽELIM JAVNU POLEMIKU"
Radić: Nije normalno da se za film Jakova Sedlara ne daje praktički ništa, a podupire se "Mirotvorac"
N1 Hrvatska
11. ruj. 2025. 14:26
Predsjednik DOMiNO-a Mario Radić u Novom danu s Ninom Kljenak govorio je o padu popularnosti njegove stranke, ali i njegove bivše stranke - Domovinskog pokreta.
