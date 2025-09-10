Ivan Güttler
Ravnatelj DHMZ-a objasnio koji je glavni rizik nevremena koje će danas zahvatiti Hrvatsku
N1 Hrvatska
|
10. ruj. 2025. 14:12
| Novi dan
|
0komentara
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler. Govorili su o najavljenoj promjeni vremena, upaljenom crvenom meteoalarmu i široj slici klimatskih promjena.
