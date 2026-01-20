Oglas

KREŠIMIR ZOVAK

Sindikalist o stranim radnicima: Gnjev treba usmjeriti prema poslodavcima, a ne prema njima

20. sij. 2026. 10:45

Krešimir Zovak iz Novog sindikata u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je prvi ozbiljan i organizirani štrajk stranih radnika u Hrvatskoj, a u tom kontekstu i položaj tih ljudi općenito na hrvatskom tržištu rada.

