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Jernej Vrtovec

Slovenski ministar: Zainteresiran sam za ukapljeni prirodni plin s terminala na Krku

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N1 Hrvatska
|
16. lip. 2026. 10:56
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U opširnom intervjuu za N1 Slovenija, ministar infrastrukture i energetike te potpredsjednik slovenske vlade Jernej Vrtovec objašnjava što misli kada kaže da ne želi biti slab ministar i da ne želi biti dio slabe vlade.

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Teme
jernej vrtovec n1 hrvatska n1 slovenija n1 tv novi dan video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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