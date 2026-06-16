Jernej Vrtovec
Slovenski ministar: Zainteresiran sam za ukapljeni prirodni plin s terminala na Krku
N1 Hrvatska
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16. lip. 2026. 10:56
| Novi dan
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U opširnom intervjuu za N1 Slovenija, ministar infrastrukture i energetike te potpredsjednik slovenske vlade Jernej Vrtovec objašnjava što misli kada kaže da ne želi biti slab ministar i da ne želi biti dio slabe vlade.
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