Krunoslav Vidić Smetana
Što nam donosi politička jesen?
N1 Hrvatska
|
29. ruj. 2025. 11:31
| Novi dan
|
1komentar
Gost Ivana Hrstića u Novom danu bio je Krunoslav Vidić Smetana, stručnjak za odnose s javnošću. Govorili su o stanju političkog života u Hrvatskoj i tome što nam donosi kraj godine.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 51 min.
Najnovije
Oglas
Oglas