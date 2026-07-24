DIREKTOR RK ZAGREB
Šupuković o izborima u HOO-u: Ne bih volio da nečije aspiracije budu osvetnički pohod
Predsjednik Udruženja sportskih klubova i direktor rukometnog kluba Zagreb Vedran Šupuković, u Novom danu s Ninom Kljenak komentirao je uhićenja u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO), ali i općenito malverzacije u hrvatskom sportu.
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SK
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