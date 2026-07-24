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DIREKTOR RK ZAGREB

Šupuković o izborima u HOO-u: Ne bih volio da nečije aspiracije budu osvetnički pohod

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N1 Info
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24. srp. 2026. 12:14
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Predsjednik Udruženja sportskih klubova i direktor rukometnog kluba Zagreb Vedran Šupuković, u Novom danu s Ninom Kljenak komentirao je uhićenja u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO), ali i općenito malverzacije u hrvatskom sportu.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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