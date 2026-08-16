ostavite podatke
Ogrebali ste drugi automobil na parkingu? Nemojte bježati, kazne su iznimno visoke!
Naši prometni propisi ne sadrže ni jednu odredbu o naslanjanju jednog vozila na drugo. Ni riječi o tome, a nije da to nije jedna od omiljenih radnji u prometu. Floskula nije to ništa ili samo sam se naslonio. Onoga trenutka kada na javnom parkiralištu svojim vozilom u pokretu dotaknete tuđi automobil i na njemu ostavite trag od par centimetara, vi niste napravili estetski previd, vi ste službeno i zakonski skrivili prometnu nesreću.
Pokušaj pakiranja tog čina pod pojam struganje prljavštine najskuplji je autogol koji prosječan vozač može zabiti vlastitom novčaniku i vozačkoj dozvoli. Niti jedan normalan vozač, naravno, sebe ne vidi kao bjegunca s tjeralice dok se izlazi s parkinga šoping-centra ili kakvog priručnog parkinga. U vlastitoj glavi, vi se niste dali u mahniti bijeg pod rotirkama; vi ste se samo ležerno udaljili. Prije nego ste krenuli dalje, napravili ste brzu i diskretnu provjeru: pogledali ulijevo pa udesno, provjerivši je li vas netko uopće primijetio, a zatim bacili još jedan stručni pogled na tu nesretnu ogrebotinu sve s nakanom da procijenite je li to uopće značajno po vašim osobnim, internim kriterijima, piše Revija HAK.
No pravo ne trpi vašu privatnu fiziku, a još manje mari za vašu procjenu je li šteta značajna ili rješiva polir-pastom. Treba stoga razbiti ideju o laganom kontaktu u kontekstu suhe zakonske definicije i još suhoparnijeg jednostavnog stava suda o tom pitanju. Postoji, naime, ta zabluda da je prometna nesreća samo ono što uključuje hitnu pomoć, policijske trake i dramatično zgužvan metal. No prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (ZSPC), prometna nesreća je događaj na cesti, izazvan kršenjem prometnih propisa, u kojem je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojem je najmanje jedna osoba ozlijeđena ili poginula, ili je pogađate, izazvana materijalna šteta.
Čim ima materijalne štete ulazite u zonu prekršaja
Zakonodavac nigdje ne spominje centimetre, niti dubinu ogrebotine. Čim ima materijalne štete ulazite u zonu prekršaja.
Svi smo se barem jednom našli u situaciji da nas netko zagradi, ostavi auto nasred prolaza ili se parkira preko dvije linije, pa se onda kroz iglene uši, doslovno koristeći Spiderman metode i nadljudske reflekse, moramo izvlačiti s parkirnog mjesta. Zato jednom za svagda upamtite pravnu istinu: to što je netko drugi nepropisno parkirao, neće vas osloboditi ni krivnje, ni odgovornosti, ni kazne! Sustav funkcionira odvojeno. Taj kreativac koji vas je zagradio dobit će svoju kaznu za nepropisno parkiranje. No, vas država tereti za nešto sasvim drugo.
Što sud kaže na taj vaš ogorčeni prigovor o tuđem lošem parkiranju? Sud kaže: to nije razlog za oslobađanje od krivnje, ali može biti tretirano kao olakotna okolnost kod odmjeravanja visine kazne.
A sada sjednite i pogledajte kako u praksi izgleda financijski i pravni horor kada vas zbog tog skidanja prašine s blatobrana dohvati slovo zakona. Kada odlučite jednostavno odšetati s parkinga, zapravo aktivirate trostruki prekršajni paket koji se sastoji od tri stavke:
- Stavka 1: neoprezna vožnja jer Zakon kaže da vozač koji namjerava na cesti ili drugoj prometnoj površini obaviti neku radnju vozilom (uključujući vožnju unatrag i isparkiravanje) ne smije početi takvu radnju ako time dovodi u opasnost druge sudionike ili imovinu. Prema članku 43. stavku 2. dužni ste se prethodno uvjeriti da to možete učiniti bez opasnosti, vodeći računa o položaju vozila. Ako to ne učinite, stavak 3. propisuje fiksnu novčanu kaznu od 130,00 eura.
- Stavka 2: izazivanje prometne nesreće, budući da niste uspjeli u namjeri i dotakli ste tuđi auto, aktivira se kazneni „bonus“ za izazivanje nesreće s materijalnom štetom. Zakon tu ne oprašta i nalaže pribrajanje iznosa: za prekršaje kojima je izazvana nesreća samo s materijalnom štetom, kazna propisana za taj prekršaj uvećava se za iznos od 130,00 eura. Dakle, početni ceh za nesmotrenost raste na 260,00 eura.
- Stavka 3: najgora moguća stvar, bijeg s parkinga, naime, ovdje dolazimo do pravog ponora. Zato što ste odlučili otići, a niste ostavili podatke, upadate pod udar najstrožih odredbi. Zakonu u čl. 176 st. 5. jasno propisuje: novčanom kaznom u iznosu od 390,00 do 920,00 eura kaznit će se vozač ako drugom sudioniku ili vlasniku oštećenog vozila ne ostavi svoje podatke ili ne popuni Europsko izvješće i napusti mjesto nesreće. Ali to nije sve. Novac je ovdje manji problem. Stavak 6. propisuje da će se vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz st. 5. obvezno izreći zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje šest mjeseci! I za kraj, stavak 7. donosi završni udarac: u evidenciju vam se upisuju tri negativna prekršajna boda, ako ste proglašeni krivim za prekršaj iz st. 5. Kako to fino zakon samo slaže i nadodaje.
Kad sve zbrojite, vaša polir-pasta i gradsko češanje u sekundi su se pretvorili nezanemarivu kaznu. Živimo u eri kamera visoke rezolucije i pametnih telefona, policija će vas pronaći, a tada je prekasno za popravni ispit. Sve što je trebalo učiniti jest izvaditi komad papira i kemijsku olovku. Napisati svoje ime, prezime, adresu, mobitel i registraciju. Pažnja, ne samo broj mobitela, sudska praksa je rekla da to nije dovoljno jer zakon propisuje: ostaviti podatke o sebi i vozilu kojim je uzrokovao prometnu nesreću. Možda ima više osoba s vašim imenom i prezimenom, nemojte se izvlačiti na to.
Stavite taj papirić pod brisač oštećenog vozila, fotografirajte da ste to učinili, a fotografirajte i to drugo vozilo da ga naknadno ne bi još netko ili njih nekoliko očešalo i ogulilo a vi bili krivi i odgovorni za sve i sva, a tek nakon toga uputite se svom odredištu. Tim jednostavnim potezom niste samo pokazali građansku kulturu – tako ste spasili svoj kućni proračun, izbjegli policijske prijave, boravak u sudskim hodnicima i sudnicama, što je najvažnije, sačuvali svoju vozačku dozvolu. Jer zapamtite sud ne zanima je li tko gledao, je li auto bio loše parkiran i jeste li vi mislili da je samo prašina skinuta lima.
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