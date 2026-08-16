Ogrebali ste drugi automobil na parkingu? Nemojte bježati, kazne su iznimno visoke!

Stavite taj papirić pod brisač oštećenog vozila, fotografirajte da ste to učinili, a fotografirajte i to drugo vozilo da ga naknadno ne bi još netko ili njih nekoliko očešalo i ogulilo a vi bili krivi i odgovorni za sve i sva, a tek nakon toga uputite se svom odredištu. Tim jednostavnim potezom niste samo pokazali građansku kulturu – tako ste spasili svoj kućni proračun, izbjegli policijske prijave, boravak u sudskim hodnicima i sudnicama, što je najvažnije, sačuvali svoju vozačku dozvolu. Jer zapamtite sud ne zanima je li tko gledao, je li auto bio loše parkiran i jeste li vi mislili da je samo prašina skinuta lima.