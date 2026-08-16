Policija objavila detalje: 18-godišnjak prijetio da će zapaliti obiteljsku kuću pa podmetnuo požar

Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Međimurska policija kazneno je prijavila 18-godišnjaka osumnjičenog da je, nakon što je zaprijetio kako će zapaliti obiteljsku kuću u Ivanovcu, nasilno ušao u nju i na nekoliko mjesta podmetnuo požar, pri čemu je nastala šteta procijenjena na oko 70.000 eura, priopćili su u nedjelju.

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Požar je izbio u petak 14. kolovoza nešto prije 22 sata, a ugasili su ga pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te dobrovoljnih vatrogasnih društava Gornji Vidovec i Ivanovec. Ozlijeđenih nije bilo.

Očevidom, obavljenim u suradnji s inspektoricom za zaštitu od požara i eksplozija, utvrđeno je da je uzrok požara poduzeta ljudska radnja.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 18-godišnjak, nakon što je prethodno ozbiljno zaprijetio da će zapaliti kuću, došao do obiteljske kuće u Ivanovcu te sa stražnje strane uporabom tjelesne snage nasilno otvorio vrata i ušao.

Policija ga sumnjiči da je potom na nekoliko mjesta podmetnuo požar, koji se proširio na unutrašnjost kuće.

Nastalu materijalnu štetu 51-godišnji vlasnik procijenio je na oko 70.000 eura.

Protiv 18-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te prijetnje, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.