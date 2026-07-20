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Iris Knežević

Tko su nevidljiva djeca? "Govorimo o ljudima koji imaju 30 godina, a nitko o njima nije nikada pričao"

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N1 Info
|
20. srp. 2026. 13:27
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Hrvatska ni tri desetljeća nakon Domovinskog rata još uvijek zakonski ne prepoznaje djecu rođenu kao posljedicu ratnog seksualnog nasilja. O toj temi naša Hanan Nanić u Novom danu razgovarala je s Iris Knežević, stručnjakinjom za ljudska prava i koautoricom priručnika Nevidljiva djeca.

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iris knežević n1 tv novi dan video

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