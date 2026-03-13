SOCIJALNA NEPRAVDA
Tomislav Petrušić: U borbi za vraćanje beneficiranom radnom stažu okrećemo se EU
Nina Kljenak
13. ožu. 2026. 12:32
| Novi dan
Tomislav Petrušić iz udruge Hitna uživo 194. Gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o nastavku borbe udruge za beneficirani radni staž.
