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ekonomski stručnjak

Vidaković: Ono što je Žigman rekao je točno. Ne možete voditi ekonomiju kao Boris Vujčić

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N1 Info
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16. lip. 2026. 15:46
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Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je ekonomist Neven Vidaković. Razgovarali su, između ostaloga, o inflaciji, gospodarskom rastu, "hlađenju ekonomije" i strukturnim problemima europske i hrvatske monetarne politike.

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
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