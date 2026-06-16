ekonomski stručnjak
Vidaković: Ono što je Žigman rekao je točno. Ne možete voditi ekonomiju kao Boris Vujčić
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je ekonomist Neven Vidaković. Razgovarali su, između ostaloga, o inflaciji, gospodarskom rastu, "hlađenju ekonomije" i strukturnim problemima europske i hrvatske monetarne politike.
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