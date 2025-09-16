Oglas

TV DVOBOJ

Viktor Gotovac: ZDS je ustaški, fašistički pozdrav; Hasanbegović: Ustav ne zabranjuje bilo koji simbol

N1 Hrvatska
16. ruj. 2025. 10:39

Aktualno prijepodne u Saboru u ponedjeljak obilježila je rasprava o ustaškom pozdravu ZDS. U Novom danu kod našeg Ivana Hrstića o tome su govorili povjesničar Zlatko Hasanbegović i Viktor Gotovac s Pravnog fakulteta u Zagrebu i kolumnist Nacionala.

Viktor Gotovac Zlatko Hasanbegović

