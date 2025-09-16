TV DVOBOJ
Viktor Gotovac: ZDS je ustaški, fašistički pozdrav; Hasanbegović: Ustav ne zabranjuje bilo koji simbol
N1 Hrvatska
|
16. ruj. 2025. 10:39
| Novi dan
|
0komentara
Aktualno prijepodne u Saboru u ponedjeljak obilježila je rasprava o ustaškom pozdravu ZDS. U Novom danu kod našeg Ivana Hrstića o tome su govorili povjesničar Zlatko Hasanbegović i Viktor Gotovac s Pravnog fakulteta u Zagrebu i kolumnist Nacionala.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 41 min.
Najnovije
N1 Komentar
|
prije 52 min.|
Oglas
Oglas