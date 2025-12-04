Oglas

ekonomski analitičar

Zašto u Hrvatskoj raste inflacija?

N1 Hrvatska
04. pro. 2025. 12:24

Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je ekonomski analitičar Damir Novotny. Razgovarali su o rastu inflacije, Vladinim mjerama i životnom standardu građana i građanki RH.

