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Europarlamentarka

Željana Zovko o Rezoluciji o BiH: Ništa novo. Ja o tome govorim već deset godina

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N1 Info
|
18. lip. 2026. 10:58
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Europarlamentarka Željana Zovko gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak. Komentirala je DP-ovu Rezoluciju o BiH. Kaže da ona ne donosi ništa novo te da ona o tome govori već deset godina.

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
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