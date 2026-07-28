Šef UGP-a o kaznama za ugostitelje: Zar smo mi svi Al Capone?!

Predsjednik Udruge Glas poduzetnika (UGP) Bruno Samardžić u razgovoru s Ninom Kljenak u Novom danu komentirao je ublažavanje poreznih izmjena za paušalne obrtnike, odnos Vlade prema malim poduzetnicima, antiinflacijske mjere, zahtjeve UGP-a za uključivanje u donošenje odluka te politiku kazni prema ugostiteljima i poduzetnicima.

Podijeli

Oglas