"NEPRIJATELJSKA ATMOSFERA"
Šef UGP-a o kaznama za ugostitelje: Zar smo mi svi Al Capone?!
N1 Hrvatska
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28. srp. 2026. 10:28
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Predsjednik Udruge Glas poduzetnika (UGP) Bruno Samardžić u razgovoru s Ninom Kljenak u Novom danu komentirao je ublažavanje poreznih izmjena za paušalne obrtnike, odnos Vlade prema malim poduzetnicima, antiinflacijske mjere, zahtjeve UGP-a za uključivanje u donošenje odluka te politiku kazni prema ugostiteljima i poduzetnicima.
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