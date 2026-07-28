IZBORI U HOO-u
Varvodić za N1: Dolazak novog predsjednika ne znači smjenu kompletno svih zaposlenika
Sutra se održavaju izbori za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. S kandidatom za predsjednika Josipom Varvodićem razgovarao je naš Andrej Dimitrijević.
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Varvodić je na početku rekao da očekuje pobjedu, transparentne, mirne izbore i vrlo kratku skupštinu. "Trebamo izglasati novog predsjednika, članove Vijeća i privesti skupštinu na miran način kraju", kazao je.
Kaže da je već prije pozivao stožer protukandidata Dragana Primorca da sjednu i dogovore se oko tijeka koji je raspisan dnevnim redom, ali i da obojica imaju pravo na svoje promatrače koji će gledati kako Skupština protječe.
Kampanja se pri kraju jako zaoštrila. Primorac i Varvodić međusobno se optužuju da rade pritiske. Nešto ranije, gostujući također u programu N1 televizije, Dragan Primorac pozvao je Varvodića da ne radi pritisak na skupštinare.
"U medijima su izašli neki od ljudi na kojima su rađeni pritisci, upozoravamo na to stalno. Pozvao bih sutra sve skupštinare da glasaju po svojoj savjesti, da glasaju za program, promjene, kriterije, transparentan sustav i za jedan novi, bolji olimpijski odbor sa sportašima i trenerima u centru", poručio je.
Upitan ima li snage počistiti HOO, Varvodić je odgovorio: "Jedini način da opravdamo povjerenje svih članova, sportaša i trenera i cijele nacije je da probamo stvar uvesti na zdrave temelje, da uvedemo jedan transparentan sustav i informiramo javnost o svemu što se događa u HOO-u".
Varvodić je jučer u priopćenju pozvao HOO da sutrašnju sjednicu otvori za javnost i medije. "S obzirom na veliki interes ne vidim problem s tim da se skupština otvori za medije i mislim da bi to bilo pozitivno", istaknuo je.
Ukoliko pobjedi Dragana Primorca, Varvodić kaže da ne očekuje nikakve probleme, već da će sve biti "gospodski riješeno".
Upitan hoće li i sam podnositi kaznene prijave susretne li se s kriminalom u HOO-u, odgovorio je: "Mi prije svega moramo pustiti državu i državne institucije da obave svoj posao. Imam puno povjerenje u njih. Nakon toga, mi vodimo HOO i vodimo ga onako kako ga treba voditi", poručio je.
"U kampanji Dragana Primorca izrečeno je da bez trenutnog glavnog tajnika bi se raspao sustav. To je izrečeno kao dio kampanje. Ja sam rekao da se s trenutnim glavnim tajnikom i direktorima ne vidim, ali tamo radi jako puno vrijednih i predanih ljudi koji rade svoje posao. Dolazak novog predsjednika ne znači da se smijene kompletno svi zaposlenici u uredu", rekao je Varvodić.
Dodao je da one koji rade odličan posao treba motivirati i dalje. Dodao je da mu je cilj da za dvije godine ne sllušamo o njemu, već da je samo sporedna figura koja obavještava javnost što radi za dobrobit hrvatskog sporta, a da su u fokusu sportaši, treneri i Savezi. "Ja sam tu nebitna figura zapravo", zaključio je.
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