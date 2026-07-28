Dodao je da one koji rade odličan posao treba motivirati i dalje. Dodao je da mu je cilj da za dvije godine ne sllušamo o njemu, već da je samo sporedna figura koja obavještava javnost što radi za dobrobit hrvatskog sporta, a da su u fokusu sportaši, treneri i Savezi. "Ja sam tu nebitna figura zapravo", zaključio je.