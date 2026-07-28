deseci tisuća tužbi
Johnson & Johnson nudi 5,5 milijardi dolara za nagodbu zbog optužbi da puder izaziva rak
Johnson & Johnson (J&J) ponudio je isplatu do 5,5 milijardi dolara kako bi riješio desetke tisuća tužbi u SAD-u u kojima se tvrdi da su njihov dječji puder i drugi proizvodi koji sadrže talk uzrokovali rak jajnika.
Predložena nagodba, jedna od najvećih te vrste, trebala bi okončati dugogodišnju pravnu bitku koja već godinama opterećuje zdravstvenog diva iz New Jerseyja.
J&J odbacuje tvrdnje da su njegovi proizvodi na bazi talka uzrokovali rak te je u međuvremenu promijenio sastav svog široko korištenog dječjeg pudera.
Potpredsjednik tvrtke za parnične postupke Erik Haas izjavio je u ponedjeljak da su optužbe "neosnovane" te da je J&J spreman na nagodbu kako bi napokon zaključio cijeli slučaj, piše BBC.
Tvrtka navodi da bi nagodba obuhvatila oko 76.000 slučajeva, odnosno većinu preostalih tužbi povezanih s talkom. J&J planira isplatiti do 3 milijarde dolara sljedeće godine, a dodatna plaćanja ne bi dospjela prije 2028.
Prijedlog mora prihvatiti pravna zastupništva koja predstavljaju 95 posto tužitelja u predmetima vezanim uz rak jajnika na državnim i saveznim sudovima kako bi nagodba postala konačna.
Haas je u priopćenju poručio da je tvrtka uvjerena kako bi "na kraju pobijedila u daljnjim sudskim postupcima", kao što je, prema njegovim riječima, bio slučaj u većini dosad presuđenih predmeta.
Dodao je da predložena nagodba omogućuje tvrtki da "ostavi ovaj slučaj iza sebe" i nastavi se usredotočivati na razvoj lijekova i medicinskih uređaja koji spašavaju živote.
Odgovornost za Johnsonov dječji puder izvan Sjeverne Amerike snosi Kenvue, bivši odjel J&J-a za proizvode široke potrošnje.
Kenvue, koji posjeduje poznate robne marke poput Band-Aida, Listerinea i Calpola, izdvojen je iz Johnson & Johnsona 2022. godine.
Prve tužbe protiv J&J-a zbog dječjeg pudera na bazi talka podnesene su još 2009. godine.
Početkom srpnja savezna je sudska instanca donijela odluku povoljnu za tvrtku, dovodeći u pitanje sposobnost pojedinačnih tužitelja da dokažu kako je upravo talk bio izravni uzrok njihova raka jajnika.
Talk je prirodni mineral sastavljen od magnezija, silicija, kisika i vodika. Poznat je po glatkoj, sapunastoj teksturi te se često koristi u dječjim puderima.
Tvrtka se suočila s brojnim tužbama potrošača i njihovih obitelji koji tvrde da su proizvodi s talkom uzrokovali rak zbog kontaminacije azbestom.
Talk se vadi iz zemlje, a nalazišta se često nalaze u blizini nalazišta azbesta, materijala za koji je poznato da uzrokuje rak.
J&J je više puta odbacio te optužbe, a u najnovijem priopćenju poručio je:
"Studije pokazuju da je talk siguran, da ne sadrži azbest i da ne uzrokuje rak."
Tvrtka je 2022. objavila da će prestati proizvoditi i prodavati dječji puder na bazi talka u cijelom svijetu.
Ta je odluka donesena više od dvije godine nakon što je prodaja tog proizvoda već bila obustavljena u Sjedinjenim Državama.
"U sklopu globalne procjene portfelja proizvoda donijeli smo poslovnu odluku o prelasku na portfelj dječjih pudera koji se u potpunosti temelje na kukuruznom škrobu", priopćio je tada Johnson & Johnson.
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