Primorac Varvodiću: "Ne radite pritisak na skupštinare!"

"Gotovo dvije trećine ljudi koji rade u HOO-u su došli preko ljudi koji daju potporu Varvodiću. Niti jednu osobu u HOO-u ja nisam zaposlio, niti jedna osoba koja je povezana s kriminalom, protiv koje je podignuta optužnica ili se tereti za neke stvari koje nisu u duhu olimpizma ne može ostati u HOO-u. Naravno, to će ugroziti ljude koji su dali potporu Varvodiću jer je to ista ekipa. Ne moja, ja te ljude ne poznam", zaključio je Primorac.