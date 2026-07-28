izbori u hoo-u
Primorac Varvodiću: "Ne radite pritisak na skupštinare!"
Sutra se održavaju izbori za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. S kandidatom za predsjednika Draganom Primorcem razgovarao je naš Andrej Dimitrijević.
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Primorac je već najavio da ima dovoljno potpisa i dovoljno potpore da sutrašnju "utakmicu" dobije.
"Temeljna je poruka da sam ja potpuno neovisan, financijski, i na bilo koji drugi način i na mene utjecaja apsolutni nitko nema, kao što je to slučaj s gospodinom Varvodićem", rekao je Primorac, koji je protukandidatu Josipu Varvodiću i ljude koji rade s njim poslao poruku da "ne rade pritisak na skupštinare".
"Ja u te ljude vjerujem, to su moralni i savjesni ljudi i znaju najbolje procijeniti što je budućnost hrvatskog sporta. Oni će odlučiti u skladu sa svojim uvjerenjima. To je poruka koju bih danas volio poslati - pustite ljude, skupštinare, da donesu odluku u skladu sa svojom savjesti", rekao je.
Varvodić je izjavio da je bilo nekih pritisaka i ucjene na Saveze da daju potporu Primorcu. "Uvijek vam je jedna priča, oko mene postoji samo ono što ja smatram da je spojeno s moralom, istinom, čestitošću i jednostavno nikakva druga opcija blizu mene ne može biti", istaknuo je Primorac.
Dodao je da bilo koje uplitanje politike dovodi u pitanje olimpizam i legalnosti izbora. "Ovdje će odlučiti sportaši. Moja obveza prema nikome u ovoj državi ne postoji, osim prema hrvatskom sportu i sportašima", poručio je.
Druga opcija, kaže, osim transparentnosti u Savezu, ne postoji. Najavio je i financijsku reviziju te reviziju ljudi koji rade u HOO-u prema njihovim rezultatima.
Najavio je da prvi dan nakon njegove pobjede vrata ostaju otvorena svima, i onima koji su glasali drugačije. "Želim uvesti neka nova pravila u hrvatski sport, bez prijetnji, bez ucjena, bez zastrašivanja", rekao je.
Upitan što sa Sinišom Krajačem, obzirom da je u istrazi USKOK-a oko Skijaškog saveza u svojstvu svjedoka.
"Gotovo dvije trećine ljudi koji rade u HOO-u su došli preko ljudi koji daju potporu Varvodiću. Niti jednu osobu u HOO-u ja nisam zaposlio, niti jedna osoba koja je povezana s kriminalom, protiv koje je podignuta optužnica ili se tereti za neke stvari koje nisu u duhu olimpizma ne može ostati u HOO-u. Naravno, to će ugroziti ljude koji su dali potporu Varvodiću jer je to ista ekipa. Ne moja, ja te ljude ne poznam", zaključio je Primorac.
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