BRITANAC I NIZOZEMAC
U Tisnom uhićena dvojica stranaca: Policija im u kamp kućici pronašla kokain, MDMA, ketamin...
Šibenski policajci proveli su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjim državljaninom Nizozemske i 38-godišnjim državljaninom Velike Britanije zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.
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Policijski službenici su u nedjelju poslijepodne na parkiralištu u Tisnom uočili osobni automobil daruvarskih registracijskih oznaka u kojem su se nalazila dvojica muškaraca sumnjivog ponašanja.
Tijekom postupanja, kod muškarca koji se nalazio na mjestu suvozača, odnosno kod 36-godišnjeg Nizozemca, pronađeno je šest tableta MDMA, dva PVC smotuljka s kokainom ukupne bruto težine 1,2 grama te jedan PVC smotuljak s ketaminom bruto težine 0,6 grama.
Obojica muškaraca su uhićena te dovedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.
Policijski službenici su daljnjim operativnim radom utvrdili da osumnjičeni borave u mobilnoj kućici na području Pirovca. Na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer, 27. srpnja, obavljena je pretraga mobilne kućice tijekom koje je pronađeno i oduzeto:
- dvanaest PVC vrećica s kokainom ukupne bruto težine 6 grama,
- četiri PVC vrećice s ketaminom ukupne bruto težine 15,8 grama,
- tri PVC vrećice s ukupno 80 tableta MDMA,
- jedan PVC smotuljak s MDMA u kristalima bruto težine 2,8 grama,
- dva PVC smotuljka s hašišem ukupne bruto težine 1,2 grama,
- digitalna vaga za precizno mjerenje te veći novčani iznos.
Pretragom automobila kojim su se osumnjičeni koristili nisu pronađeni predmeti koji bi upućivali na počinjenje kaznenog djela ili prekršaja.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni muškarci predani su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
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