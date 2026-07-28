Veliki propust AI diva: Stotine privatnih razgovora završilo javno dostupno na internetu

Iako Claude pri dijeljenju upozorava da će razgovor moći vidjeti "svatko tko ima poveznicu", nigdje nije jasno navedeno da bi takve poveznice mogle završiti u rezultatima internetskih pretraga. Mogućnost da ih tražilice pronalaze uklonjena je tijekom vikenda, no dio razgovora u međuvremenu je arhiviran te se i dalje dijeli internetom.