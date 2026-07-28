NEZAPAMĆENI VANDALIZAM
Oltar u Međugorju zapalio je Poljak? Evo što kaže policija
Policija zasad nije potvrdila tvrdnje koje su se tijekom jutra proširile društvenim mrežama i internetskim komentarima da je zbog vandalizma i podmetanja požara u Međugorju uhićen poljski državljanin.
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Iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) poručuju da je istraga još u tijeku te da o tome zasad ne mogu iznositi više pojedinosti, prenosi Hercegovina.info.
Podsjetimo, tijekom noći vandali su oštetili dva poznata molitvena mjesta u Međugorju, Podbrdo i Plavi križ. Gospini kipovi išarani su crnom bojom, a na više mjesta ispisani su uvredljivi grafiti na engleskom i poljskom jeziku. Istodobno je zapaljen i vanjski oltar kod crkve svetog Jakova, a nadzorna kamera snimila je muškarca kako ga polijeva zapaljivom tekućinom i podmeće požar.
Nadzorna kamera snimila muškarca kako pali vanjski oltar Crkve svetog Jakova u Međugorju pic.twitter.com/y2cbZ72bdg— RTV Herceg-Bosne (@rtvhercegbosne) July 28, 2026
Policija je prvu dojavu zaprimila u 4:30, kada je prijavljeno oštećenje Gospina kipa na Podbrdu, dok je pola sata kasnije stigla i prijava o požaru na vanjskom oltaru. Vatra je ubrzo ugašena, a nadležne službe nastavljaju rad na utvrđivanju identiteta počinitelja.
Iz MUP-a HNŽ-a ističu da zbog očevida i drugih istražnih radnji trenutačno ne mogu iznositi dodatne informacije o slučaju.
"Ne možemo dati više informacija. O svemu ćete biti obaviješteni. Još uvijek traje očevid i poduzimaju se druge radnje radi utvrđivanja svih činjeničnih okolnosti", poručili su iz policije.
Iako su se u međuvremenu pojavile tvrdnje da je osoba odgovorna za vandalizam uhićena, neslužbene informacije govore da policija i dalje intenzivno traga za počiniteljem. Za sada nema službene potvrde da je itko priveden, kao ni podataka o identitetu ili državljanstvu mogućeg osumnjičenika.
Kako je potvrdio MUP HNŽ-a, Policijska postaja Čitluk u 4:30 zaprimila je dojavu da je na Podbrdu oštećen Gospin kip ispisivanjem različitih poruka.
U 5:00 uslijedila je nova prijava, ovoga puta o požaru na vanjskom oltaru crkve svetog Jakova u Međugorju.
Na obje lokacije odmah su upućeni policijski službenici koji provode potrebne mjere i istražne radnje kako bi utvrdili sve okolnosti događaja. Više službenih informacija očekuje se nakon završetka istrage.
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