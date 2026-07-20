Preokret
Veći broj doseljenih nego odseljenih hrvatskih državljana prvi put od 2008. Pokos: Napokon imamo dosta razloga za zadovoljstvo
Demograf Nenad Pokos je u Novom danu kod naše Hanan Nanić govorio o preokretu koji se dogodio prvi put nakon 2008. te o demografskim izazovima koji su i dalje pred Hrvatskom.
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SK
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