25 godina klape "Sveti Juraj": Od Lurdesa i Kine do europske pozornice u Strasbourgu

Prisjećajući se samih početaka, Bralić je otkrio kako je ideja o osnutku proizišla iz želje da se Hrvatska vojska predstavi na međunarodnom susretu vojski u francuskom Lurdu. Idejni začetnik bio je prvi generalni vikar Vojnog ordinarijata monsinjor Josip Šantić, nakon što se direktor vojnog hodočašća, Francuz Jean-Pierre Brardes, oduševio dalmatinskom pjesmom. Braliću je tada povjerena uloga da okupi sastav, no nitko nije očekivao da će projekt prerasti u trajne profesionalne obveze u sklopu Ministarstva obrane.