RASPJEVANI MORNARI
25 godina klape "Sveti Juraj": Od Lurdesa i Kine do europske pozornice u Strasbourgu
Klapa Hrvatske ratne mornarice "Sveti Juraj" ove godine obilježava velikih četvrt stoljeća djelovanja. Povodom 25. obljetnice osnutka te uoči svečanog koncerta u Kaštel Starom i obilježavanja Dana pobjede, u Novom danu kod Hrvoja Krešića gostovao je zapovjednik i prvi čovjek klape, stožerni narednik Marko Bralić.
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Prisjećajući se samih početaka, Bralić je otkrio kako je ideja o osnutku proizišla iz želje da se Hrvatska vojska predstavi na međunarodnom susretu vojski u francuskom Lurdu. Idejni začetnik bio je prvi generalni vikar Vojnog ordinarijata monsinjor Josip Šantić, nakon što se direktor vojnog hodočašća, Francuz Jean-Pierre Brardes, oduševio dalmatinskom pjesmom. Braliću je tada povjerena uloga da okupi sastav, no nitko nije očekivao da će projekt prerasti u trajne profesionalne obveze u sklopu Ministarstva obrane.
Unatoč bogatoj glazbenoj karijeri i dojmljivoj diskografiji, svi članovi klape i dalje su djelatni dočasnici Hrvatske vojske. Njihove su obveze prvenstveno protokolarne i ceremonijalne prirode, a Bralić ističe kako upravo pjesma na najbolji način ruši barijere i približava vojsku civilnom društvu. Dok većina svjetskih orkestara nastupa u velikim zborovima, sastav od svega devet ljudi koji zvuči moćno i harmonijski čisto redovito fascinira strane vojne delegacije.
Tijekom 25 godina rada klapa je obišla svijet, ostvarivši brojne upečatljive nastupe. Posebno pamte turneju po Kini 2012. godine, kamo su otišli na poziv i o trošku kineske vojske koja se oduševila njihovim pjevanjem u Dubrovniku. Jednako važan trenutak bio je i ulazak Hrvatske u Europsku uniju, kada je klapa u Strasbourgu a cappella izvela hrvatsku himnu i "Odu radosti" pred zastupnicima Europskog parlamenta.
S više od 150 snimljenih pjesama, osam diskografskih albuma te nagradama poput Porina i Zlatnog štita Skradina, klapa "Sveti Juraj" izrasla je u prepoznatljiv nacionalni brend. Bralić naglašava kako je ponosan na sve ostvareno te vjeruje u svijetlu budućnost sastava. Kako zaključuje, bit će najsretniji kada se aktualna postava mirno iskrca u luku umirovljenja, a njihovo mjesto kroz pozitivnu selekciju preuzmu novi, mladi i najbolji vokali Hrvatske.
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