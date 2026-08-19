"PRIRODA BEZ FILTERA"
VIDEO / Čuvar prirode snimio rijedak prizor: Poskok se na Sjevernom Velebitu hrani pticom
Posjetitelji Nacionalnog parka Sjeverni Velebit rijetko imaju priliku pred kamerom vidjeti prizor poput onoga koji je snimio čuvar prirode Adam Rukavina – poskoka kako se hrani pticom, najvjerojatnije sjenicom.
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Snimka je nastala na području parka, a iz Nacionalnog parka Sjeverni Velebit poručuju da priroda ne pokazuje uvijek samo svoju pitomu i idiličnu stranu, već i prizore iz divljine.
"Još jedan zanimljiv video stigao nam je s terena! Priroda ponekad pokaže svoje lice koje nije uvijek nježno i pitomo. Ovaj zanimljiv prizor u NP Sjeverni Velebit zabilježio je naš čuvar prirode Adam Rukavina – poskok je uhvaćen u trenutku dok se hrani, čini se, sjenicom.
Poskoci su predatori i važan dio prirodnog ekosustava, a njihov jelovnik čine različite životinje, među kojima su najčešće mali sisavci, gušteri i ptice. Iako je jedna od naših najotrovnijih zmija, poskok u pravilu izbjegava čovjeka i nije agresivan ako se ne osjeća ugroženo. Pogledajte prizor iz divljine koji se rijetko ima priliku vidjeti uživo – priroda bez filtera, upravo onakva kakva jest", navodi Nacionalni park Sjeverni Velebit u opisu videa.
Poskok se smatra najopasnijom i najotrovnijom zmijom u Hrvatskoj, no čovjeka uglavnom izbjegava te će ugristi ako se osjeti ugroženim. Hrani se malim sisavcima, gušterima i pticama, a za razliku od nekih drugih zmija, povremeno se penje po grmlju i niskom drveću, bilo u potrazi za plijenom, bilo kako bi se ugrijao na suncu.
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