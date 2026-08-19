VIDEO / Čuvar prirode snimio rijedak prizor: Poskok se na Sjevernom Velebitu hrani pticom

Poskok se smatra najopasnijom i najotrovnijom zmijom u Hrvatskoj, no čovjeka uglavnom izbjegava te će ugristi ako se osjeti ugroženim. Hrani se malim sisavcima, gušterima i pticama, a za razliku od nekih drugih zmija, povremeno se penje po grmlju i niskom drveću, bilo u potrazi za plijenom, bilo kako bi se ugrijao na suncu.