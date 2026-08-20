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"uvijek ću biti vojnik HDZ-a"

HDZ zbog spornih snimki očekuje ostavku Petryja?

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20. kol. 2026. 22:54
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04.05.2026., Gospic - Ministrica Marija Vuckovic sa suradnicima na radnom sastanku u Licko-senjskoj zupaniji. Photo: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Ličko-senjski župan Ernest Petry našao se u središtu novog skandala nakon što su objavljene fotografije i snimke nastale večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u Gospiću. Na njima župan u više navrata ljubi mlađu crnokosu ženu.

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Petry bi u petak trebao podnijeti ostavku, neslužbeno doznaje Jutarnji list. U HDZ-u navodno smatraju da je njegovo ponašanje, nakon što su u javnost dospjele fotografije i snimke njegova izlaska, nedostojno funkcije koju obnaša.

Riječ je o ženi koja je javnosti poznata i zbog incidenta u Novalji u travnju ove godine, kada je na Petryja bacila pepeljaru. Policija je tada intervenirala nakon sukoba u jednom restoranu koji još nije bio otvoren. Prema tadašnjim informacijama, žena je bila alkoholizirana, dok je Petryju izmjereno više od jednog promila alkohola u krvi.

Unatoč pritisku koji se pojavio nakon objave snimki, Petry je za 24sata poručio da zasad ne razmišlja o ostavci.

"To je moj privatni život. Javit ću se stranci ako postoji problem, da sam na dispoziciji. Uvijek ću biti na raspolaganju stranci", rekao je Petry.

Istaknuo je i da je na posljednjim izborima ostvario najbolje rezultate HDZ-a u Ličko-senjskoj županiji te poručio da u državi postoje "puno veći problemi" od njegova poljupca.

"Bio ja predsjednik lokalne organizacije ili samo član, ja ću uvijek biti vojnik HDZ-a", zaključio je Petry.

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