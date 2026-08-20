Aktivist iz Gospića: Ličani ne histeriziraju, nego Plenkovićev PR katastrofalno loše komunicira s njima

"Oni i dalje dogovaraju i dijele novac "ispod stola" a ne kuže da smo ušli u eurozonu i da s eurima ne ide kao s kunama jer se transakcije sada vide kroz sustav. Oni i dalje rade po starom analognom modelu: kofer-novac, dogovori sastanak-podjeli, a službe će to pokriti papirima. I ovaj gospićki slučaj nije došao od naših istražnih tijela i našeg pravosudnog sustava, nego od europskih istražitelja."