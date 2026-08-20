O VODI I OTPADU U LICI
Aktivist iz Gospića: Ličani ne histeriziraju, nego Plenkovićev PR katastrofalno loše komunicira s njima
U četvrtak, prvog dana dvodnevnog izvanrednog zasjedanja Sabora sazvanog na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada na području Gospića i Ličko-senjske županije, prethodno je održana i sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode.
Na toj sjednici među ostalima je govorio Ante Franić, lokalni aktivist iz građanske inicijative Za spas Like, jedan od organizatora prosvjeda održanog u Gospiću prošle nedjelje. Ondje je komunikaciju vlasti s građanima Like oko opasnog otpada u njihovom dvorištu nazvao "katastrofalno lošom". Upozorio je i na zakonsku regulativu tvrdeći da je "krivo postavljena" te poručio kako bi trebalo razmisliti o tome da se Lika zakonom zaštiti kao ekološko područje.
Franić (na slici ispod) je i poduzetnik koji se nakon 25 godina rada u IT sektoru počeo baviti uzgojem goveda. Na lanjskim lokalnim izborima bio je kandidat HSLS-a za župana Ličko-senjske županije no kaže kako je otada "pasivan u stranci i politici".
S njim smo popričali uoči izvanredne sjednice Sabora, a razgovor je počeo o najvrjednijem, a sada i najugroženijem prirodnom bogatstvu Like - vodi. A voda koju piju Gospićani em je ugrožena opasnim tvarima iz godinama odlaganog otpada em je silno poskupjela ove godine i među najskupljima je u Hrvatskoj.
Puno dublji problemi od onoga što se vidi
Franić kaže kako su problemi s vodom i otpadom u Lici puno dublji od onoga što se zasad vidi i da s njima na vidjelo izlaze veliki sistemski problemi države. Veliko poskupljenje vode u Lici tumači krivo postavljenim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu.
"Novac koji je stizao u županiju ulagao se u komunalnu infrastrukturu čije je održavanje u skladu sa standardima Europske unije koje smo morali implementirati skupo, a stanovništva nema. Zbog toga ćemo imati sve skuplje režije i sve veći trošak života na ovom području. Gospodarski razvoj Like nije pratio razvoj komunalne infrastrukture. Išlo se obrnutim, socijalističkim modelom u kojemu se najprije izgradi komunalna infrastruktura, a onda čeka da se odnekud pojavi stanovništvo", kaže.
Dodaje kako su Hrvatske vode prije naplaćivale koncesiju po količini vode isporučene građanima, a sada naplaćuju prema količini koja se pušta u sustav na zahvatištima. Time se, ističe Franić, na izvorima rijeka uzima više vode nego što je potrebno i ugoržava cijeli ekosustav, a trošak gubitka vode prebacuje na leđa građana.
"Voda nije ni za prati suđe, kamoli za piće"
Osim što je voda time postala skuplja, Franić tvrdi da je više nije ni upotrebljiva, iako je nalazima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ispravna i sigurna za piće.
"Je, ali po kriterijima koji oni mjere. A mjere samo bakteriološki pet ili šest elemenata zbog zdravstvene ispravnosti. Imate na internetu desetke snimki na kojima ljudi puštaju tu vodu iz slavina pa pogledajte kakve je boje. Vidi da je pomiješana sa zemljom i nije ni za prati suđe i rublje, kamoli za piće. Puno ljudi ne pije tu vodu, nego kupuje flaširanu", kaže Franić.
"Kad je stručnjak pored političara, ljudi mu ne vjeruju"
Povrh toga, postoji sumnja da je voda zagađena tvarima iz opasnog otpada odloženog u Gospiću i još kojegdje, iako nalazi struke kazuju da nije tako. Franić, pak, tvrdi kako političari koriste stručnjake za gašenje političkih požara.
"Kad dođe do situacija poput ove u Gospiću, političari dovedu stručnjake ne shvaćajući da time izazivaju kontraefekt. Stručnjaci ne bi smjeli sjediti kraj političara. Ako pored stručnjaka stoji političar kojemu ljudi ne vjeruju, onda neće vjerovati ni stručnjaku. Takva je logika, tako ljudski mozak funkcionira. To treba razdvojiti."
Smatra i da su više od polovice informacija o gospićkom slučaju dezinformacije ili pokušaji sanacija političke štete.
"U tom košmaru informacija Gospićani više ne znaju tko je odgovoran za dovoz otpada, a tko za njegovu sanaciju; je li šteta već počinjena ili će se tek dogoditi. Sve to traje već dvije godine, a politika nema rješenja za to. I onda premijer Plenković kaže da je nastala histerija. Ne, ljudi ne histeriziraju, nego je Plenkovićev PR katastrofalno loše odradio komunikaciju s građanima", poručuje Franić.
"Naši političari i dalje rade po analognom modelu kofer-novac"
Pojasnio nam je i zašto smatra da problem s otpadom u Lici i drugdje potječe od loše zakonske regulative.
"Otkad je Hrvatska završila svoju tranziciju u europske integracije, vlast obrazlaže svoju neučinkovitost govoreći da se radi po "nalogu EU-a". EU je postala alibi i nastala je averzija prema njoj jer se stvorio dojam kako za ovdje počinjene štete krive politike koje se donose u Bruxellesu. A to nije točno. Unutar EU Hrvatska ima suverenitet upravljati svojim prostorom. EU nema nijedan standard koji bi nam ograničavao suverenitet. Nadležna je isključivo hrvatska vlast."
Naši političari, nastavlja on, zaostali su u analognom dobu.
"Oni i dalje dogovaraju i dijele novac "ispod stola" a ne kuže da smo ušli u eurozonu i da s eurima ne ide kao s kunama jer se transakcije sada vide kroz sustav. Oni i dalje rade po starom analognom modelu: kofer-novac, dogovori sastanak-podjeli, a službe će to pokriti papirima. I ovaj gospićki slučaj nije došao od naših istražnih tijela i našeg pravosudnog sustava, nego od europskih istražitelja."
U Gospiću HDZ ne čuje građane, nego ratuje s oporbom
Na pitanje što očekuje od izvanredne sjednice Sabora, Franić kaže kako je situacija na granici političke krize jer je predsjednik Milanović morao intervenirati unutar dužnosti zakonodavnog tijela.
"U ovom trenutku Gordan Jandroković ne upravlja Saborom, nego Milanović. Vjerojatno će saborska većina odbaciti sve zahtjeve koje je Milanović postavio, a to onda dugoročno znači destabilizaciju HDZ-a kao pučke stranke. HDZ će se time odmaknuti od naroda koji mu, vjerujem, to više neće tolerirati. Ovo u Gospiću je vapaj naroda, a HDZ se ponaša kao da se tamo bori s oporbom. Sve koji su uputili taj vapaj proglasili su onima koji rade na rušenju Vlade, a to nije točno. Neučinkovite politike dovele su do stanja koje je eskaliralo izvanrednom sjednicom Sabora. Praktički, HDZ ima većinu u Saboru, a ne kontrolira saborsku sjednicu. Time je, u ovom trenutku, zakonodavna vlast ugrožena", smatra Franić.
Ugroženima smatra i institucije u Ličko-senjskoj županiji.
"Politika se sada ograđuje i službenike tih institucija proglašava odgovornima za ovu situaciju. Pod pritiskom straha i prijetnji mogao bi se dogoditi bijeli štrajk službenika u županiji jer se zbog tih pritisaka nitko više ne usudi išta potpisati i raditi", zaključio je.
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