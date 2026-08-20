VREMENSKA PROGNOZA
Stiže nagla promjena vremena s pljuskovima, grmljavinom i jakim vjetrom, zahvatit će cijelu zemlju
Donosimo vremensku prognozu našeg meteoroloda Bojana Lipovšćaka
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Hladan i nestabilan oceanski zrak nalazi se sjevernije od Alpa, dok je manja količina prodrla nad Genovski zaljev, gdje se razvija plitka ciklona. Glavnina nestabilnog zraka, uz naoblačenje, manji pad temperature i lokalne nestabilnosti, premještat će se od večeras do subote preko naših krajeva, donoseći brze promjene vremena. Nakon prolaska nestabilnog zraka, od vikenda pa sve do kraja idućeg tjedna očekuje se stabilno, sunčano i toplo vrijeme.
Danas, u četvrtak, bit će pretežno sunčano. Navečer i u noći na petak na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru očekuje se porast naoblake sa zapada, a mjestimice i grmljavinski pljuskovi, osobito uz granicu sa Slovenijom. Vjetar će jačati pa će u planinskim krajevima unutrašnjosti puhati jak jugozapadnjak, a na Jadranu jugo i oštro. Najviše dnevne temperature zraka bit će od 30 do 35 °C, a u Slavoniji i Baranji oko 37 °C.
Sutra, u petak, pod utjecajem genovske ciklone, u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu od jutra će biti promjenljivo do pretežno oblačno, uz povremene pljuskove i kišu. Tijekom dana naoblaka će se proširiti i na ostatak zemlje, a na srednjem Jadranu moguće su lokalne nevere praćene pljuskovima i mahovitim udarima vjetra. U noći na subotu postoji mala vjerojatnost za slabu kišu u Slavoniji i Baranji. Na srednjem i južnom Jadranu puhat će jako, mjestimice i olujno jugo. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti bit će od 16 do 19 °C, a na Jadranu oko 23 °C. Najviše dnevne temperature u sjeverozapadnim krajevima i na Jadranu kretat će se od 29 do 32 °C, a u Slavoniji i Baranji do 36 °C. Temperatura mora bit će visoka, od 26 do 28 °C.
Za vikend će prevladavati sunčano vrijeme, uz povećanu naoblaku u planinskim krajevima unutrašnjosti te u Istri i na Kvarneru, gdje je moguć i poneki kratkotrajni grmljavinski pljusak. Jugo će prestati, a zapuhat će slaba, samo u podvelebitskom primorju pojačana bura. Na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana puhat će maestral. Temperature zraka bit će u manjem padu, za stupanj do dva, pa će najviše dnevne temperature u unutrašnjosti biti oko 26 °C, a na Jadranu do 31 °C.
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