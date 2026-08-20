Stiže nagla promjena vremena s pljuskovima, grmljavinom i jakim vjetrom, zahvatit će cijelu zemlju

Sutra, u petak, pod utjecajem genovske ciklone, u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu od jutra će biti promjenljivo do pretežno oblačno, uz povremene pljuskove i kišu. Tijekom dana naoblaka će se proširiti i na ostatak zemlje, a na srednjem Jadranu moguće su lokalne nevere praćene pljuskovima i mahovitim udarima vjetra. U noći na subotu postoji mala vjerojatnost za slabu kišu u Slavoniji i Baranji. Na srednjem i južnom Jadranu puhat će jako, mjestimice i olujno jugo. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti bit će od 16 do 19 °C, a na Jadranu oko 23 °C. Najviše dnevne temperature u sjeverozapadnim krajevima i na Jadranu kretat će se od 29 do 32 °C, a u Slavoniji i Baranji do 36 °C. Temperatura mora bit će visoka, od 26 do 28 °C.