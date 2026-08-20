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Nevrijeme i vrućine

Stiže promjena vremena, DHMZ izdao upozorenja

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N1 Info
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20. kol. 2026. 20:56
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01.07.2026., Rijeka - Munje nad Kvarnerom. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL
Nel Pavletic/PIXSELL

DHMZ je za petak izdao upozorenja žute boje za nekoliko hrvatskih regija, zbog mogućih grmljavinskih pljuskova i visokih temperatura.

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Za zagrebačku, riječku i gospićku regiju izdana su upozorenja zbog mogućih jačih nevremena, dok su za osječku, zagrebačku, karlovačku i dubrovačku regiju izdana upozorenja zbog visokih temperatura.

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DHMZ/Meteoalarm

Prema prognozi DHMZ-a, u petak će u Hrvatskoj prevladavati promjenjivo oblačno, s mjestimičnom kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj.

Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje.

Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima i jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, poslijepodne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak.

Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27 °C. Najviša dnevna većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 °C.

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Teme
dhmz meteoalarm nevrijeme promjena vremena

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