Nevrijeme i vrućine
Stiže promjena vremena, DHMZ izdao upozorenja
DHMZ je za petak izdao upozorenja žute boje za nekoliko hrvatskih regija, zbog mogućih grmljavinskih pljuskova i visokih temperatura.
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Za zagrebačku, riječku i gospićku regiju izdana su upozorenja zbog mogućih jačih nevremena, dok su za osječku, zagrebačku, karlovačku i dubrovačku regiju izdana upozorenja zbog visokih temperatura.
Prema prognozi DHMZ-a, u petak će u Hrvatskoj prevladavati promjenjivo oblačno, s mjestimičnom kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj.
Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje.
Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima i jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, poslijepodne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak.
Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27 °C. Najviša dnevna većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 °C.
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