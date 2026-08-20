ekonomska blokada
Bessent: SAD će Iranu uvesti najstrože sankcije u povijesti
SAD će Iranu uvesti "najstrože sankcije u povijesti", rekao je u četvrtak ministar financija Scott Bessent, dodavši kako bi ekonomske mjere trebale smanjiti potrebu za novim velikim vojnim operacijama protiv Teherana.
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Njegova je izjava uslijedila nakon što je predsjednik Donald Trump dan ranije zaprijetio "ekonomskim ratom" i upozorio na gospodarske posljedice za svaku zemlju koja omogući "bilo kakvu vrstu spasa Iranu".
Bessent je za CNBC kazao da će u ponedjeljak na konferenciji za novinare iznijeti više pojedinosti i "govoriti o tomu što ćemo točno učiniti" Iranu.
"To je dvostruki udarac. Imamo blokadu (Irana) i imat ćemo najstrože sankcije u povijesti", izjavio je.
"To će funkcionirati. Srušit ćemo taj režim. Vrijeme je da naši saveznici i ostatak svijeta donesu odluku", istaknuo je Bessent. "Ili ste s nama ili protiv nas".
Na pitanje hoće li Sjedinjene Države ciljati Kinu zbog poslovanja s Iranom Bessent je odgovorio da je razgovore najbolje voditi u privatnosti.
"Imajte na umu da Kinezi dobivaju 50 posto svoje energije iz Zaljeva. Dakle, bilo bi im od velike koristi da se uključe u program", rekao je.
Iran gotovo 50 godina, od Islamske revolucije 1979., trpi gotovo kontinuirane ekonomske sankcije.
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