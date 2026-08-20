Više požara duž željezničke pruge, u prekidu promet na trasi Vinkovci-Tovarnik

"Zahvaljujući brzoj intervenciji i velikim naporima naših vatrogasaca, koji su se tijekom cijelog poslijepodneva borili s velikim brojem požara na potezu od Mirkovaca prema Tovarniku, sve su lokacije stavljene pod nadzor i možemo reći kako neposredne opasnosti više nema. Radilo se o čak 15 do 20 požara uz željezničku prugu, za koje se pretpostavlja da su najvjerojatnije izazvani iskrenjem s tračnica“, rekao je gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić.