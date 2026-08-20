pod nadzorom su
Više požara duž željezničke pruge, u prekidu promet na trasi Vinkovci-Tovarnik
Duž pruge Vinkovci-Tovarnik tijekom kasnih poslijepodnevnih sati u četvrtak došlo je do više požara zbog čega je njome i prekinut promet, a tajnik Stožera Civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije Ivan Kubiček istaknuo je da su sve raspoložive snage vatrogasaca upućene na teren.
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"Požar je uspješno stavljen pod kontrolu zahvaljujući brzoj reakciji JVP Vinkovci i lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz svih općina duž trase. Međutim, željeznički promet između Vinkovaca i Tovarnika do daljnjega je u prekidu“, rekao je Kubiček.
Dodao je kako najveći problem vatrogascima stvaraju nepristupačan šumski teren i bujna vegetacija u šumi između Đeletovaca i Orolika, naselja u okolici Vinkovaca. Stoga vatrogasne ekipe pješice obilaze teren i vodom natapaju preostali žar i panjeve kako bi se spriječila ponovna aktivacija.
"Situacija je u jednom trenutku bila iznimno ozbiljna jer je vatra okružila jedno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, no kuća i imanje uspješno su obranjeni brzom intervencijom ekipa s terena“, istaknuo je Kubiček.
Prema prvim informacijama i procjenama, uzrok požara na više lokacija uz prugu najvjerojatnije je iskrenje vlaka koji je zaustavljen na trasi, čime je isključena mogućnost namjernog podmetanja.
"Zahvaljujući brzoj intervenciji i velikim naporima naših vatrogasaca, koji su se tijekom cijelog poslijepodneva borili s velikim brojem požara na potezu od Mirkovaca prema Tovarniku, sve su lokacije stavljene pod nadzor i možemo reći kako neposredne opasnosti više nema. Radilo se o čak 15 do 20 požara uz željezničku prugu, za koje se pretpostavlja da su najvjerojatnije izazvani iskrenjem s tračnica“, rekao je gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić.
Vatrogasne ekipe do daljnjeg ostaju na dežurstvu na cijeloj dionici, a željeznički promet bit će obustavljen dok se požar u potpunosti ne ugasi. U nadzoru požara bit će korišten i dron.
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