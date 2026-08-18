SUŠA NA RIJEKAMA
VIDEO / Iz presahlog Dunava izronila flota od 20 njemačkih ratnih brodova
Nizak vodostaj Dunava kod Prahova potpuno je zaustavio riječni promet, a hidroelektrana Đerdap 2 radi smanjenim kapacitetom. Istodobno je pad razine rijeke otkrio prizore iz Drugog svjetskog rata – olupine njemačkih brodova potopljenih prije 82 godine sada su vidljivije nego ikada
Oglas
Vodostaj kod Prahova pao je na povijesni minimum, zbog čega su umjesto brodova koji inače plove ovim dijelom Dunava u prvi plan izbile olupine koje desetljećima leže pod vodom.
Riječ je o ostacima njemačke flote potopljene 1944. godine. Na području kod Prahova nalazi se više od 20 takvih brodova.
Plovidba zaustavljena, Đerdap 2 u problemima
Mještani kažu da se potopljeni njemački brodovi nikada dosad nisu mogli vidjeti u tolikoj mjeri kao sada.
Dok olupine podsjećaju na ratnu prošlost Dunava, ekstremno nizak vodostaj stvara ozbiljne probleme u sadašnjosti. Plovidba je zaustavljena, brodovi su usidreni, a smanjen dotok vode utjecao je i na rad hidroelektrane Đerdap 2.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas