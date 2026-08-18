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SUŠA NA RIJEKAMA

VIDEO / Iz presahlog Dunava izronila flota od 20 njemačkih ratnih brodova

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N1 Info
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18. kol. 2026. 18:54
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Nizak vodostaj Dunava kod Prahova potpuno je zaustavio riječni promet, a hidroelektrana Đerdap 2 radi smanjenim kapacitetom. Istodobno je pad razine rijeke otkrio prizore iz Drugog svjetskog rata – olupine njemačkih brodova potopljenih prije 82 godine sada su vidljivije nego ikada

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"Stalo je sve, brodovi su usidreni, nema plovidbe, nema ništa“, ispričali su za N1 Srbija ribari s Dunava.

Vodostaj kod Prahova pao je na povijesni minimum, zbog čega su umjesto brodova koji inače plove ovim dijelom Dunava u prvi plan izbile olupine koje desetljećima leže pod vodom.

Riječ je o ostacima njemačke flote potopljene 1944. godine. Na području kod Prahova nalazi se više od 20 takvih brodova.

Plovidba zaustavljena, Đerdap 2 u problemima

Mještani kažu da se potopljeni njemački brodovi nikada dosad nisu mogli vidjeti u tolikoj mjeri kao sada.

Dok olupine podsjećaju na ratnu prošlost Dunava, ekstremno nizak vodostaj stvara ozbiljne probleme u sadašnjosti. Plovidba je zaustavljena, brodovi su usidreni, a smanjen dotok vode utjecao je i na rad hidroelektrane Đerdap 2.

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dunav olupine srbija suša

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