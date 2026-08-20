Ključna rasprava o gospiću
Burno u Saboru zbog opasnog otpada: "Ministrice, jeste li se ispovijedili?"
U Hrvatskom saboru počela je jutros dvodnevna izvanredna sjednica koju je predsjednik Sabora sazvao na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš.
Za petak je, ovisno o trajanju rasprave, predviđen njezin nastavak ili glasanje o zaključcima. Da bi zaključci bili usvojeni, potrebno je da ih podrži većina od 76 zastupnika.
Ni predsjednik Zoran Milanović ni premijer Andrej Plenković nisu došli na sjednicu.
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13:53
prije 1 min.
Hrstić: Povećana incidencija nezaraznih kroničnih bolesti u Lici i Gospiću
Tijekom rasprave sa zastupnicima, ministrica Hrstić je rekla da nemamo više karcinoma, ali da "imamo povećanu incidenciju kroničnih nezaraznih bolesti u Lici i Gospiću". Zato će, obećala je, uz već više puta spomenuto redovno praćenje stanja tla, zraka i vode, prilagoditi i zdravstvene preglede tim podacima.
13:42
prije 12 min.
Kekin: Možete li Ličanima garantirati zdravstvenu sigurnost?; Pavić: Možete li vi građanima Zagreba to garantirati?
Ivana Kekin (Možemo) pitala je ministricu zdravstva može li garantirati zdravstvenu sigurnost građanima Gospića i Like.
"Redovno sve mjerimo, i vi i ja znamo da su faktori kumulativni. Postoji li u ovom trenutku nalaz da je voda za piće onečišćena? Ne postoji. Hoćemo li reagirati ako bude onečišćena? Hoćemo", naglasila je Hrstić i dodala kako ona ništa ne može garantirati jer ne želi lagati i jer su faktori kumulativni.
Replicirao je Marko Pavić (HDZ) poručivši Kekin da se zapita kako će na građane Zagreba zdravstveno djelovati šest godina nerješavanja Jakuševca i 11 tisuća ilegalnih odlagališta otpada u glavnom gradu te mogu li oni građanima garantirati zdravstvenu sigurnost.
13:32
prije 22 min.
Živković: Kako možemo vjerovati insitucijama kad je uhićen glavni državni inspektor?
Marin Živković (Možemo) pitao je ministricu, kako možemo vjerovati institucijama, kad je na čelu Državnog inspektorata bio čovjek koji je uhićen tijekom njezina mandata, a trebao joj je pomagati. Pitao ju je i je li na to upozorila premijera Plenkovića, a onda je odgovorila da radi svoj posao i da će ga raditi dok bude imala povjerenje.
13:22
prije 31 min.
Bulj: Ovo ni četnici nisu napravili
"Kako je moguće da tisuće kamiona prođe granicu i nitko ništa ne napravi? Priznajte da je Plenković na čelu hobotnice, koja je napravila veću štetu nego četnici, koji nam nisu otrovali zemlju i vodu." Ministrica je rekla da će odgovoriti na sve izazove, kao što je i prije.
13:20
prije 33 min.
Miletić: Ništa vi ne otkrivate. Da nije bilo Troskota i Mostovaca, sve biste gurnuli pod tepih
"Mikulić i cijela ekipa otrovali su Liku, a to će sad plaćati porezni obveznici. Njemu i ostalima treba sve oduzeti, sve kuće, BMW-e... Drugo, koliko puta ste fizički bili na Silosu, Ličkom Osiku, Rakitovcu", pitao je Marin Miletić (MNOST).
Ministrica je odgovorila:
"Bila sam gdje sam trebala i koliko sam trebala. Ne prozivam ljude kao vi. To je neispravno i to nikad neću raditi. Ispunjavam sve svoje zadaće. Otkrivam afere, saniram, a sanirat ćemo i ovu."
Miletić:
"Ništa vi ne otkrivate. Da nije bilo Zvonimira Troskota i Mostovaca, ovo biste također gurali ispod tepiha."
13:13
prije 41 min.
HDZ-ovac: Građani Gospića piju čišću vodu od Zagrepčana
Tomislav Klarić (HDZ) rekao je da građani Gospića i okolice piju čišću i zdraviju vodu od one koju piju građani Zagreba.
13:00
prije 53 min.
"Kad ćete pozvati oštećene građane u javnu raspravu?"
Marija Lugarić (SDP) pitala je ministricu kada će njeno ministarstvo pozvati stanovnike Gospiće i ostale oštećene u javnu raspravu.
"Morate pozvati zainteresiranu javnost, uključujući pogođene štetom. Kada?"
Ministrica je rekla da plan sanacije nema veze s obeštećenjem.
"Svakako ćemo pozvati sve građane. Postupamo prema interesima građana", odgovorila je ministrica.
12:39
prije 1 h
Orešković: Znate li raditi svoj posao?
Dalija Orešković je pitala ministricu zna li raditi svoj posao.
Nije joj odgovorila, nabrojala je što se sve radi po pitanju sanacije otpada.
12:38
prije 1 h
Vučković: Sva mjerenja zraka pokazuju da je zrak ispravan
Ministricu su pitali je li zrak u gradu Gospiću opasan za zdravlje ljudi, te što će biti kada počnu radovi i sanacija tla.
"Sva mjerenja zraka pokazuju da je zrak ispravan. Pored redovnih državne mreže, Ministarstvo zaštite okoliša i fond su pristali sufinancirati dodatnu postoju ličko-senskoj županiji. Međutim, kao što sam rekla, mi razumijemo bojazan građana, intenzivno će se mjeriti i tlo i zrak i voda, bilo voda za ljudsku potrošnju, bilo podzemne vode stalno, te se ovo onečišćenje mora što brže otkloniti to stoji. Prilikom sanacije trebat će imati zaštitne radove, trebat će se propisati takve su mjere i propisane u pripremnim zadacima i u javnim nabavama. Mjere koje štite i zrak i štite ljude."
12:33
prije 1 h
Barbir: Ministrice, jeste li se ispovijedili?
Damir Barbir (Centar) pitao je ministricu je li se ispovijedila, "kad već spominje da se pomolila Bogu".
"Pomolila sam se Bogu da ne odgovorim grubo zastupniku koji me prozvao za susrete s ljudima koje nikad nisam upoznala", odgovorila je ministrica.
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