Burno u Saboru zbog opasnog otpada: "Ministrice, jeste li se ispovijedili?"

Ivana Kekin (Možemo) pitala je ministricu zdravstva može li garantirati zdravstvenu sigurnost građanima Gospića i Like.

"Redovno sve mjerimo, i vi i ja znamo da su faktori kumulativni. Postoji li u ovom trenutku nalaz da je voda za piće onečišćena? Ne postoji. Hoćemo li reagirati ako bude onečišćena? Hoćemo", naglasila je Hrstić i dodala kako ona ništa ne može garantirati jer ne želi lagati i jer su faktori kumulativni.

Replicirao je Marko Pavić (HDZ) poručivši Kekin da se zapita kako će na građane Zagreba zdravstveno djelovati šest godina nerješavanja Jakuševca i 11 tisuća ilegalnih odlagališta otpada u glavnom gradu te mogu li oni građanima garantirati zdravstvenu sigurnost.