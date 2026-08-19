Detalji hitnog leta: Kako je Milijan Brkić helikopterom MUP-a stigao u KB Dubrava iz Mostara

"Sukladno Sporazumu o suradnji u provedbi hitnog međubolničkog zračnog medicinskog prijevoza, prijevoza timova i organa za potrebe transplantacije u Republici Hrvatskoj te prijevoza unesrećenih i životno ugroženih pacijenata u izvanrednim situacijama, čiji su potpisnici Ministarstvo Zdravstva, Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Ministarstvo obrane, Hrvatska vatrogasna zajednica i Ministarstvo unutarnjih poslova, helikopter Ministarstva unutarnjih poslova stacioniran je u Dubrovniku te svakodnevno obavlja letove potpore zdravstvenom sustavu i prijevoze za potrebe medicinskih ustanova na području juga Hrvatske, uključujući otoke, a prema zdravstvenim i operativnim potrebama takvi se prijevozi obavljaju i iz inozemstva", objasnili su iz MUP-a.