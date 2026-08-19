EVO ŠTO KAŽE MUP
Detalji hitnog leta: Kako je Milijan Brkić helikopterom MUP-a stigao u KB Dubrava iz Mostara
Iz MUP-a su za N1 potvrdili da je hrvatski državljanin prevezen policijskim helikopterom iz Mostara u Zagreb, zbog potrebe za hitnim medicinskim prijevozom. Odbili su precizirati identitet prevezenog, ali ranije su mediji u BiH objavili da je riječ o bivšem visokom dužnosniku HDZ-a Milijanu Brkiću
"Danas, 19. kolovoza 2026. godine, na zahtjev Ministarstva zdravstva, zbog potrebe za hitnim medicinskim prijevozom, helikopterom Ministarstva unutarnjih poslova obavljen prijevoz hrvatskog državljanina iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u Zagreb na daljnje liječenje. Helikopter je sletio u Zagreb na heliodrom Kliničke bolnice Dubrava, gdje je obavljena granična kontrola osoba, nakon čega je pacijent predan na daljnje medicinsko zbrinjavanje", odgovorili su nam iz MUP-a, na pitanje je li Milijan Brkić prevezen iz Mostara u zagrebačku KB Dubrava policijskim helikopterom i zašto.
"Ne možemo potvrđivati identitet prevezene osobe"
Napominju da, s obzirom na to da je riječ o pacijentu i podacima koji se odnose na njegovo zdravstveno stanje, Ministarstvo unutarnjih poslova ne može potvrđivati niti objavljivati identitet osobe koju je prevozilo.
Uputili su nas na Ministarstvo zdravstva, kojem smo također poslali upit, a objavit ćemo ga čim ga dobijemo.
"Prijevozi hrvatskih državljana iz inozemstva provode se prema potrebi, ovisno o zdravstvenoj indikaciji i procjeni nadležnih zdravstvenih službi. Ovisno o okolnostima konkretnog slučaja, Ministarstvo zdravstva odnosno Hrvatski zavod za hitnu medicinu za takav prijevoz mogu angažirati vozilo hitne medicinske službe, helikopter Ministarstva obrane ili helikopter Ministarstva unutarnjih poslova". odgovorili su na naše pitanje zašto je gospodin Brkić prevezen helikopterom hrvatske policije iz Mostara u Zagreb.
Helikopter se koristi za prijevoz životno ugroženih pacijenata
"Sukladno Sporazumu o suradnji u provedbi hitnog međubolničkog zračnog medicinskog prijevoza, prijevoza timova i organa za potrebe transplantacije u Republici Hrvatskoj te prijevoza unesrećenih i životno ugroženih pacijenata u izvanrednim situacijama, čiji su potpisnici Ministarstvo Zdravstva, Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Ministarstvo obrane, Hrvatska vatrogasna zajednica i Ministarstvo unutarnjih poslova, helikopter Ministarstva unutarnjih poslova stacioniran je u Dubrovniku te svakodnevno obavlja letove potpore zdravstvenom sustavu i prijevoze za potrebe medicinskih ustanova na području juga Hrvatske, uključujući otoke, a prema zdravstvenim i operativnim potrebama takvi se prijevozi obavljaju i iz inozemstva", objasnili su iz MUP-a.
"O troškovima prijevoza pitajte Ministarstvo zdravstva"
Podsjetili su da je, u razdoblju od 1. siječnja do 31. srpnja 2026. godine, helikopter Ministarstva unutarnjih poslova, sa Zračne luke Dubrovnik, obavio je ukupno 221 medicinsku intervenciju.
"Troškovi medicinskih prijevoza rješavaju se ovisno o konkretnom slučaju, a za hrvatske osiguranike snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, sukladno važećim propisima i uvjetima ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Za podatke o trošku konkretnog prijevoza i načinu njegova podmirenja upućujemo Vas na Ministarstvo zdravstva", poručili su nam iz MUP-a.
Brkić je prethodno operiran u Mostaru?
Prema informacijama portala Bljesak.info, bivši potpredsjednik Sabora i bivši zamjenik predsjednika HDZ-a (u doba Tomislava Karamarka) Milijan Brkić zvan Vaso, helikopterom Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u srijedu poslijepodne sletio je u Mostar po Milijana Brkića. Prema informacijama Bljeska, Brkić je prethodno operiran u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.
Helikopter MUP-a RH Subaru Bell 412 sletio je oko 14.30 sati na stadion HŠK Zrinjski u Mostaru.
Kako doznaje Bljesak.info, po Brkića je stigao helikopter iz Dubrovnika, nakon čega je nastavio let prema sjeveru. Prema podacima Flightradara, oko 15.30 sati sletio je u Zagrebu, nedaleko od Kliničke bolnice Dubrava.
Portal navodi da je Brkić ranije operiran u SKB-u Mostar, no zasad nisu objavljene dodatne informacije o njegovu zdravstvenom stanju ni razlogu zbog kojeg je helikopterom prevezen u Zagreb.
Brkić, među prijateljima i suborcima poznat kao Vaso, nekadašnji je zapovjednik specijalne jedinice policije Alfe, a obnašao je i dužnosti potpredsjednika Hrvatskog sabora i HDZ-a.
Iz aktivne politike povukao se 2020. godine. Godinu poslije osnovao je tvrtku Alfa Strategy, koja se bavi poslovnim savjetovanjem, upravljanjem i korporativnom sigurnošću.
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