Adrian De Vrgna opovrgava da je sudjelovao u incidentu u noćnom klubu

Donedavni glasnogovornik SDP-a Adrian De Vrgna uputio je Hini demantij u kojemu tvrdi da nije stranka raskinula suradnju s njim, nego je on jednostrano dao otkaz, te opovrgava da je sudjelovao u incidentu u noćnom klubu.
Oglas
Pozivajući se na Zakon o medijima De Vrgna je uputio zahtjev za ispravak objavljene informacije, odnosno Hinine vijesti objavljene 3. veljače pod naslovom "SDP potvrdio prekid suradnje s Adrianom De Vrgnom" (https://www.hina.hr/vijest/12196549).
"U odnosu na naznačeni sporni tekst, evidentno je da su u istome činjenično netočno i neprovjereno izneseni navodi autora teksta koji nisu utemeljeni na valjanoj pravnoj dokumentaciji Radnika i/ili Poslodavca, niti su temeljeni na izreci bilo koje Odluke ili Zahtjeva Radnika i/ili Poslodavca, odnosno nisu utemeljeni na očitovanju osoba na koje se objava odnosi, već je autor teksta objavio neprovjerene informacije.
Istinit je navod da je Adrian De Vrgna bio zaposlenik kod Poslodavca Socijaldemokratske partije Hrvatske (dalje u tekstu: Poslodavac) zaključno sa danom 3. veljače 2026., a povod prestanka radnog odnosa bila je isključivo jednostrana poslovna odluka Radnika o prestanku radnog odnosa kod Poslodavca. Slijedom navedenoga, neosnovani je dio teksta preuzet sa Jutarnjeg lista u dijelu u kojemu je navedeno: 'De Vrgna je u utorak po pisanju Jutarnjeg lista potpisao dokument o raskidu radnog odnosa nakon probnog roka'. Dakle, radni odnos Adriana De Vrgne kod Poslodavca prestao je dana 3. veljače i to jednostranim otkazom Radnika koji je istoga dana predan Poslodavcu.
Također je netočno prenesen i naveden dio teksta kada autor navodi: 'Nije službeno poznato zašto je raskinuta suradnja, no u medijima se neslužbeno spominje navodni incident u noćnom klubu proteklog vikenda'. Navodi o navodnom 'incidentu u noćnom klubu' u cijelosti su neosnovani i neistiniti. Adrian De Vrgna nikada nije bio sudionik bilo kakvog oblika nasilja te isti svaki oblik nasilja izričito osuđuje! Slijedom svega navedenoga, evidentno je da je autor teksta netočne navode prenio u spornom tekstu bez ikakve prethodne provjere i kontaktiranja Adriana De Vrgne i/ili Poslodavca, prije objave spornog teksta", zaključuje Adrian De Vrgna u zahtjevu za ispravak objavljene informacije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas