Ana Pecotić iz Spasi me: Vlada je pokazala da želi stati na kraju nasilju nad ženama

Ana Pecotić iz inicijative Spasi me gostovala je u N1 Newsnightu komentirala je nove mjere za suzbijanje nasilja nad ženama i zaštitu prava djece, koje su izazvale iznimno pozitivne reakcije.

Konkretnije, uvodi se novo kazneno djelo – teško ubojstvo ženske osobe, a među novostima su i istražni zatvor za kršenje mjere opreza, obavještavanje žrtve o izlasku nasilnika na slobodu te povećanje kazne za silovanje.

Riječ je o izmjeni više zakona kojima se osnažuju prava žrtava – Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakona o sudovima i Obiteljskog zakona. Izmjene će do kraja idućeg tjedna biti puštene u javno savjetovanje, a cilj je da se usvoje do kraja ove godine te na snagu stupe u siječnju 2024.

“Vrlo smo pozitivno iznenađenje i moram priznati da otkad postoji Spasi me, ovo je prvi put da smo vidjeli da je Vlada odlučila napraviti konkretne promjene i zaustaviti nasilje nad ženama. Bile su mnoge promjene napravljene i dosad, ali one suštinske su izostale. Cijelo vrijeme smo gledali jedne te iste probleme i ovo je zaista jako velika promjena i Vlada je pokazala da želi stati na kraju nasilju nad ženama. Ovo nisu kozmetičke promjene, ovo su velike promjene”, izjavila je Pecotić pa komentirala zašto se to dogodilo:

“Kritike zbog primjene Istanbulske konvencije su svakako tome doprinijele i to je vjerojatno bio trenutak kad je premijer shvatio da ono što mu ženske udruge i inicijative govore jest istina. No, to treba njega pitati.”

Zašto je važno izdvojiti femicid kao poseban zločin?

“To nije obično ubojstvo, već je eskalacija nasilja koje počinje zlostavljanjem, a završi ubojstvom kad žena odluči napustiti tu podređenu poziciju. Dok god je moguće da čovjek dođe u Lidl i usred bijela dana ubije ženu, da, potrebno je izdvojiti femicid kao poseban zločin. Prošle godine je ubijeno 13 žena”, kazala je Pecotić.

Silovanje se također počinje oštrije kažnjavati.

“Što su kazne niže, počinitelj će prije završiti uvjetnim kaznama. Više od 90 posto slučajeva završava uvjetnom kaznom jer suci ne razumiju što se događa, gledaju to kao izolirani problem. Zbog toga su se pojavili suci specijalizirani za obiteljsko pravo, no to ništa ne znači ako nisu educirani za nasilje nad ženama. Takve vrste sudova postoje svugdje u svijetu”, istaknula je Ana Pecotić.

