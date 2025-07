Analitičar: "Putin je pogriješio. Trump više nema živaca za pregovore s njim"

"Putin je to očito shvatio kao američku slabost i odlučio inzistirati na svojim maksimalističkim ciljevima. On, zapravo, nije na prvo mjesto stavljao postizanje sporazuma o Ukrajini, nego normalizaciju američko-ruskih odnosa. Pregovori o Ukrajini i s Ukrajinom mogli su biti samo posljedica prethodno postignute normalizacije. A za Putina normalizacija rusko-američkih odnosa znači da Rusija i Amerika, onako kako su to 1944. i 1945. radili Staljin i Roosevelt, danas definiraju sigurnosnu arhitekturu Europe, a bez sudjelovanja europskih zemalja. Očito je Trump u prvom trenutku bio spreman na to, ali je naišao na otpor i u SAD-u i među europskom saveznicima", objašnjava.