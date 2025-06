Analitičar: Rečenice Ive Rinčić su prazne fraze kao i one Marije Selak Raspudić

"Vukovar je mala sredina, puno toga se zna, govori se o pet povlaštenih obitelji, o koruptivnim radnjama, a na koncu i o DP-ovom pokušaju kupovine glasova o čemu je pisao Nacional. Stoga mislim da su tamo birači više kaznili Penavu, nego što su htjeli Pavličeka koji mi se ne čini puno boljom opcijom od DP-ovog kandidata. On je, među ostalim, rekao da će zastupati sve građane i da će Srbi kao nacionalna manjina imati sva prava koja su im zagarantirana zakonom i Ustavom. No Pavliček je bio dogradonačelnik Vukovara i postavlja se pitanje zašto to ranije nije bilo napravljeno i što će se to preko noći promijeniti", kazao je Pecnik.