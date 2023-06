Plenković o izbornim jedinicama: “Nemamo mi vremena za veliku reformu”

Podijeli :

Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak da je njemu kao predsjedniku Vlade članice Europske unije važno da se do 30. rujna donese zakon o izbornim jedinicama, a ne da budemo zemlja u kojoj ne bi znali u kakvim izbornim jedinicama biramo zastupnike u idući saziv Hrvatskog sabora.

Na početku je nabrojao o kojim su temama razgovarali na Predsjedništvu.

Govorili su o brojnim ekonomskim temama poput rasta za prvo tromjesečje od 2,6 %, snižavanju inflacije šesti mjesec zaredom, izvijestili su o aktivnostima vezano za zakon kojim se mijenjaju pojedini porezni zakoni i o aktivnostima na terenu.

Razgovarali su i o sastanku s predstavnicima sindikata kojima su ponovili prijedlog povećanja plaća kojom bi bilo obuhvaćeno preko 219.000 ljudi.

Kad je riječ o cijenama goriva kaže da su cijene itekako povoljnije u Hrvatskoj nego u ostatku EU-a.

Ističe i kako HDZ u sedmoj godini mandata ima veliku podršku i tvrdi da je njegova stranka i dalje predvodnik reformskih procesa u krizama.

Komentirao je štrajk pravosudnih djelatnika: “Ovaj prijedlog koji smo danas dogovorili sa sindikatima javnih i državnih službi je itekako dobar. Pokrit će najveći broj onih o kojima je riječ u okviru službenika u pravosuđu. Mislim da je ono što je na stolu itekako dobro. Smatram da je ovo što smo danas dogovoirli itekako dobro i pozitivno”.

Na pitanje o promjeni izbornih jedinica i kritikama stručnjaka prema istima, odgovara: “Što se tiče današnjeg sastanka, htjeli smo saslušati čelnike katedri iz Zagreba, Splita, Osijeka i Rijeke. Mi smo čuli njih, oni su čuli nas. Mi smo rastumačili da je naše čitanje odluke Ustavnoga suda koji se dotaknuo Zakona o izbornim jedinicama – dakle, Ustavni sud nije ukinuo Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor. Profesorica Barić je dobro dijagnosticirala da Ustavni sud nije doveo u pitanje temelju stvar o kojoj danas razgovaramo – a to je da se 140 zastupnika bira u 10 izbornih jedinica po njih 14. Taj dio je tu. Naše čitanje je, ako Ustavni sud nije dirao ono što je srž ove teme, onda smo vidjeli – želite da jednak broj birača bira jednak broj zastupnika. Prema Popisu stanovništva iz 2021. – u 9 od 10 izbornih jednica smo ispod 5% razlike”.

Dodao je kako čak i taj kriterij osim u jednoj izborne jedinice čini mu se da je mrvicu preko.

“Mi nismo išli pred birače 2020. – mi, kad dođemo na vlast, predložit ćemo promjenu izbornog sustava. Nego je ovo jedna odluka Ustavnog suda, koju mi poštujemo i gdje smo predložili da se uđe u okvir onoga što je Ustavni sud rekao.”

“Ovdje mi radimo ono što je minimalna intervencija, to se vidi jer ako vam 78 posto birača ostaje tamo gdje su bili i do sada, i ako imamo isti broj izbornih jedinica, ako ste ispravili anomaliju da ljudi, ne znam, s Jaruna zajedno glasaju s Bakrom na obali Jadranskog mora, toga više nema, onda smo mi ono što je bilo bitno riješili.”

Plenković je dodao kako su ta pitanja o velikoj uključenosti u varijanti minimalnih izmjena primili na znanje, ali sad je, istaknuo je, javno savjetovanje te će, kad bude zakon išao u proceduru prema Saboru, biti prvo čitanje, bit će drugo čitanje.

“Meni je kao predsjedniku Vlade članice EU-a puno važnije da donesemo zakon do 30. rujna, a ne da budemo zemlja u kojoj nećemo imati zakon po kojem bi znali u kakvim izbornim jedinicama biramo zastupnike za idući saziv Sabora”.

Dotaknuo se i cijene energenata: “Mislim da su promjene koje su danas nastupile minimalne. Ukupno se radi o 6,3 centa. Ono što smo napravili je da smo malo podigli marginu marži za trgovce naftnim derivatima. Još uvijek su cijene u Hrvatskoj toliko jeftine da mi je jedan gospodin danas poslao poruku – Situacija je u Hrvatskoj cijena benzina 1,32 – u Austriji 2,099 – 70 centi razlike, Isto vozilo isti benzin. Mi smo omogućili našim građanima da imaju najjeftinije cijene naftnih derivata u EU”, kaže premijer.

Ponovno se govori o izbornim jedinicama. Stručnjaci kažu da je problem što je sve otišlo u javnu raspravu bez obrazloženja. No Plenković odgovara: “Da ne uvažavamo stručnjake, ne bi se sastali”.

“Prigovor o tome da se radi o gerrymanderingu kojim se pogoduje HDZ-u ne stoji. Ako radimo minimalne intervencije, onda su one minimalne i točka. Da smo išli u veliku reformu izbornoga sustava, sasvim bi drugim putem išli. Ali realno, mi nemamo vremena za to. Neka dobra praksa koju imate u Vijeću Europe i u preporukama Venecijanske komisije, Ustavni sud nije slučajno odabrao da ukine zakon sa 30. rujna jer bi krajnji ustavni rok za održavanje izbora za zastupnike u Saboru iduće godine bio negdje 22. ili 23. rujna – 60 dana od dana konstituiranja postojećeg Sabora. Onda su rekli ok, to je maksimalni rok i dali su nam stanku da pripremimo minimalnu izmjenu. Mi smo zato to poslali u javno savjetovanje. Da želimo nešto zbrzati, ne bismo išli u javno savjetovanje. To nije poanta niti je ovaj prijedlog pristran”, zaključio je Plenković.

