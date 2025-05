Plenković: Vojni rok nije tema sjednice Vijeća za obranu, o mimohodu ćemo razgovarati

"Jedna je strategija obrane, nakon niza godina je Hrvatska je usvaja, usuglasili smo neke detalje. Drugi dokument je dugoročni plan razvoja OSRH-a, to je dokument koji je bitan da vidimo kako ćemo pozicionirai HV. Pitanje temeljnog vojnog osposobljavanja nije na dnevnom redu, to će doći na red kad Vlada pusti zakon u proceduru, a to je u lipnju", kaže.